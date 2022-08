الروهينغيا يحيون الذكرى الخامسة لمجازر نُفذت بحق شعبهم في ميانمار (فيديو)

تظاهر الآلاف من الروهينغيا واللاجئين في مخيمات مؤقتة جنوب شرق بنغلاديش، اليوم الخميس، لإحياء الذكرى الخامسة للمجازر التي نفذت بحق شعبهم في ميانمار والتي وصفت بأنها إبادة جماعية.

وتجمع عدد كبير من أفراد هذه الجالية المسلمة في مخيم (كوكس بازار) أكبر مخيم للاجئين في العالم، حاملين اللافتات التي تنادي بعودتهم ورفض اللجوء.

واصطف المتظاهرون ومعظمهم يرتدي الزي التقليدي، لإحياء “ذكرى الإبادة الجماعية” في حين قالت مبعوثة الأمم المتحدة بعد زيارة المخيمات “قد تتأثر أجيال إذا فشلنا في التزامنا بالدفاع عن الروهينغيا وحقوقهم الأساسية وكرامتهم”.

وطالب الكثير منهم بإلغاء “القانون البورمي” الذي أقرّ عام 1982 وحرمهم من جنسيتهم في بلدهم الأصلي، وقال زاهد حسين (65 عامًا) “بمجرد استعادتنا حقوقنا نريد العودة إلى الوطن”.

وفرّ نحو 750 ألف من الروهينغيا من هجوم دامٍ شنه الجيش في ميانمار قبل 5 سنوات تحديدًا، ووجدوا ملجأ في بنغلادش المجاورة حيث كان يعيش أكثر من 100 ألف لاجئ، ضحايا أعمال عنف سابقة.

واعترفت الولايات المتحدة للمرة الأولى بأن الروهينغيا كانوا ضحايا “إبادة جماعية” ارتكبها جيش ميانمار.

وقال أحد اللاجئين “الروهينغيا فقط هم من يمكنهم فهم ألم 25 أغسطس/آب قبل 5 سنوات في ذاك اليوم نزح نحو مليون من الروهينغيا، وفي ذاك اليوم من عام 2017، دمّرت أكثر من 300 من قرانا واستحالت رمادًا”.

The International community called to take action on Myanmar Terrorist Army on 5-year anniversary of Rohingya Atrocities which had been defined as a genocide committed by Myanmar junta. #2022Aug25Coup #HelpMyanmarIDPs #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/BKINqDjvpC pic.twitter.com/AS3udWOiS0

ويعيش الروهينغا في مخيمات مكتظة تفتقر إلى الظروف الصحية اللائقة ويرفضون العودة إلى ميانمار قبل منحهم حقوق المواطنة وضمانات أمنية.

وبهدف تخفيف الاكتظاظ في المخيمات، نقلت بنغلاديش نحو 30 ألف لاجئ إلى جزيرة مهجورة ذات ظروف طبيعية صعبة في خليج البنغال.

وترفض بنغلاديش بقاء اللاجئين فيها، وبرّر وزير الخارجية ذلك بما قال إنها “مشكلات بيئية واجتماعية واقتصادية” ناجمة عن تدفق الروهينغيا، ودعا “للعودة الطوعية والمستدامة إلى الوطن”.

لكن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حذّرت الأسبوع الماضي من أن “شروط العودة غير متوافرة” في ميانمار التي تحكمها مجموعة عسكرية منذ عام الماضي بعد انقلاب.

وتتكرر الحرائق في المخيم، ففي العام الماضي اندلع حريق هائل أدى إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة نحو 560 آخرين ونزوح ما يصل إلى 10 آلاف أسرة أو أكثر من 45 ألف شخص.

The UK said that what happened to the Rohingya was ethnic cleansing and remains committed to taking action to stop the brutality of the Myanmar Armed Forces and hold them accountable.https://t.co/h2HTQNJXHt

