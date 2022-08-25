إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال العشرات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية

أُصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدم، خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم الخميس في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم بعد اقتحامه. ونُقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت عدة فلسطينيين، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة بنيران مسلحين فلسطينيين خلال اقتحام قواته قرية بُرقين شمالي الضفة الغربية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية قد ذكرت صباح الخميس أن القوات الإسرائيلية اقتحمت محافظة جنين، شمالي الضفة بما في ذلك قرية برقين، واعتقلت 7 مواطنين.

تغطية صحفية: "الاحتلال يعتقل الشاب زاهر طلال من بلدة سلواد برام الله، صباح اليوم" pic.twitter.com/dljlvBxjtz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 25, 2022

ونقلت وكالة (معا) الفلسطينية للأنباء عن مصادر محلية قولها إن “قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الكريم أنور منى والشاب أحمد السايح” خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الصحفيَّين محمد تركمان ويوسف شحادة بالقرب من بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

كما اعتقلت 6 مواطنين من مدينة جنين بعد أن اقتحمت منازلهم وفتشتها، بحسب وكالة معا.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تحطم مركبة لفلسطيني خلال اقتحامها بلدة سلواد برام الله، صباح اليوم" pic.twitter.com/2HWcheq8mx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 25, 2022

فيديو| تغطية صحفية: "إطلاق نار كثيف يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة برقين غرب جنين". pic.twitter.com/gzwJkxQsoM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 25, 2022