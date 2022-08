أصغر طيّار في العالم.. رحلة 5 أشهر شهدت مواجهة أمطار وحرارة شديدة وبيروقراطية محبطة (فيديو)

أصبح صبي بريطاني بلجيكي، أصغر شخص يحلق بمفرده حول العالم في رحلة استغرقت 5 أشهر، وشهدت مواجهة الأمطار الموسمية والحرارة الشديدة والبيروقراطية المحبطة.

وعند هبوطه في مطار بالقرب من العاصمة البلغارية صوفيا بعد أن قطع مسافة 54 ألف و124 كيلومترا، قوبل الفتى (ماك راذرفورد) البالغ من العمر 17 عاما بالتصفيق الحار وهتافات الترحيب.

وترجل الفتي عن طائرته من نفس الموقع الذي قادها منه في 23 مارس/آذار، في رحلة حول العالم، قطع فيها آلاف الكيلومترات وزار خلالها أكثر من 30 دولة بطائرته الخفيفة من طراز (شارك أيرو) .

وحطمت رحلة الصبي البريطاني، رقمين قياسيين في موسوعة غينيس، أحدهما سجلته شقيقته زارا (19 عاما) التي سلمته شهادة في مدرج المطار.

قال راذرفورد “في مراحل عديدة من الرحلة، كان من السهل عليَّ الاستسلام، لكنني واصلت التقدم حتى عندما بدا أنني لن أتمكن من استكمالها”.

وأضاف -مع ابتسامة عريضة- من الرائع أن أكون هنا مرة أخرى وأن أحقق هدفي، استغرق الأمر وقتا أطول قليلا مما كنت أتمنى لكنها كانت رحلة مثيرة جدا وممتعة للغاية ولست نادما على الإطلاق على خوضها”.

Congratulations to Mack Rutherford @macksolo2 who at 17 years and 64 days is officially the youngest person to circumnavigate the world by aircraft solo (male) https://t.co/cWkodgmRGw

— Guinness World Records (@GWR) August 24, 2022