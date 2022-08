ناسا تسجل مقطعا صوتيا غريبا من ثقب أسود (فيديو)

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مقطعًا لموجات صوتية غريبة تتصاعد من ثقب أسود هائل يقع على بعد 250 مليون سنة ضوئية، وفق موقع ساينس أليرت.

ويقع الثقب الأسود في مركز مجموعة مجرات بيرسيوس (Perseus) على بعد 200 سنة ضوئية من الأرض، ونُقلت الموجات الصوتية القادمة منه لأعلى 57 و58 أوكتافًا بحيث تكون مسموعة للبشر.

والنتيجة -التي نشرتها وكالة ناسا- هي نوع من العواء غير الواضح والمخيف بل والغاضب بعض الشيء، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخراج هذه الموجات الصوتية وجعلها مسموعة.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022