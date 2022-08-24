مسيرة عسكرية لسرايا القدس تكريمًا لشهداء العدوان الأخير على غزة (فيديو)

نظمت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، مسيرة وعرضًا عسكريًا تكريمًا لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

شارك في المسيرة عدد من مقاتلي سرايا القدس محمولين بالمركبات، حيث جابوا شوارع مدينة رفح جنوبي القطاع، متوقفين أمام منازل عدد من الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال التصعيد الإسرائيلي، مطلع أغسطس/آب الجاري.

وتخلل المسيرة، عرض لصواريخ وقذائف مماثلة لما أطلقته حركة الجهاد تجاه البلدات والمواقع الإسرائيلية خلال التصعيد الأخير.





وفي 5 أغسطس/آب الجاري، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة، استمرت 3 أيام، وأسفرت عن استشهاد 49 فلسطينيًا بينهم 17 طفلًا، وإصابة المئات.

وانتهت العملية بوقف متبادل لإطلاق النار، بوساطة مصرية.

واغتال الاحتلال الإسرائيلي خلال التصعيد، عددًا من قادة الجهاد العسكريين، أبرزهم خالد منصور قائد الجناح العسكري للحركة في المنطقة الجنوبية لغزة، وتيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية.





