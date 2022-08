مسؤول سابق في تويتر يلهب المعركة القانونية بين الشركة وإيلون ماسك

اتهم المسؤول السابق عن الأمن في تويتر، موقع التواصل الاجتماعي بإخفاء نقاط الضعف في نظام الحماية والكذب بشأن كشف الحسابات المزيفة، وذلك في خضم نزاع قانوني بين الموقع وإيلون ماسك.

وقال (بيتر زاتكو) إن الشركة ضللت الهيئات التنظيمية الاتحادية بشأن المخاطر الأمنية التي تواجه عملاق التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يدعم مسعى إيلون ماسك في محاولته التهرب من شراء الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وتتركز المواجهة القانونية بين ماسك وتويتر بالأساس حتى الآن على الادعاءات بأن الشركة ضللت الملياردير بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على منصتها للتواصل الاجتماعي.

وفي وثيقة من 84 صفحة أُرسِلت الشهر الماضي إلى هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الأمريكية ووزارة العدل وهيئة المنافسة الأمريكية، كشفتها أمس صحيفة (واشنطن بوست) و(سي إن إن)، ندد بيتر زاتكو بما قال إنها “إخفاقات خطيرة وصادمة وتجاهل متعمد وتهديدات للأمن القومي والديمقراطية”.

ويسلط حديث بيتر زاتكو -رئيس الأمن السابق في تويتر- الضوء على جوانب جديدة سيركز عليها ماسك في معركته القانونية، مثل الادعاءات بأن تويتر فشلت في الكشف عن نقاط الضعف في أمنها وخصوصية البيانات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان فريق ماسك سيستخدم معلومات زاتكو وكيف سيستخدمها، على الرغم من أن محامي ماسك (أليكس سبيرو) قال يوم الثلاثاء إن طلبًا قُدّم للمحكمة كي تستدعي زاتكو بشأن ما قاله.

So spam prevalence *was* shared with the board, but the board chose not disclose that to the public … pic.twitter.com/lXk48TFZL1

— Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2022