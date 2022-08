في سابقة عالمية.. ألمانيا تطلق أول قطارات تعمل بالهيدروجين (شاهد)

أطلقت ألمانيا، اليوم الأربعاء، خطًّا جديدًا للسكك الحديد يعمل بالكامل بالهيدروجين في “سابقة عالمية” تشكّل تقدمًا مهمًّا نحو التوقف عن استخدام الكربون في تشغيل القطارات رغم التحديات التي يطرحها هذا الابتكار.

وسيحلّ أسطول من 14 قطارًا قدّمته شركة (ألستوم) الفرنسية لمنطقة ساكسونيا السفلى (شمال) محل القطارات الحالية العاملة بالديزل على سكك تمتد 100 كيلومتر تقريبًا تربط بين 4 مدن. وصُمّمت هذه القطارات في مدينة تارب جنوبي فرنسا، وجُمّعت قطعها في سالزغيتر في وسط ألمانيا وسُمّيت “كوراديا إيلينت” (Coradia iLint).

وأصبحت قطارات الهيدروجين وسيلة واعدة لإزالة الكربون من قطاع السكك الحديدية، واستبدال الديزل الذي لا يزال يشغّل 20% من النقل في ألمانيا. ويعتبر ستيفان شرانك مدير المشروع في (ألستوم) أن في ألمانيا وحدها قد يتم استبدال قطارات هيدروجين بما يتراوح بين 2500 و3000 قطار ديزل.

ولفتت شركة النقل في ساكسونيا السفلى إلى أن الأسطول الجديد الذي كلّف “93 مليون يورو” سيُجنّب إنتاج “4400 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام”.

وأُجريت تجارب رحلات تجارية منذ 2018 في هذه السكك على قطارَي هيدروجين، لكن بات الأسطول بأكمله حاليًّا يستخدم هذه التكنولوجيا.

ووقّعت المجموعة الفرنسية 4 عقود من أجل توفير عشرات القطارات بالهيدروجين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في غياب أي مؤشر على تراجع الطلب.

ويؤكد خبير السكك الحديدية ألكساندر شاربانتييه لوكالة الصحافة الفرنسية أنه بحلول عام 2035 قد يعمل ما بين 15% و20% من السوق الأوربي الإقليمي بالهيدروجين.

وقطارات الهيدروجين مناسبة جدًّا للخطوط الصغيرة في المناطق حيث تكلفة الانتقال إلى الكهرباء أعلى من الربحية التي يؤمنها الخط.

وتحصل في هذه القطارات عملية مزج الهيدروجين والأكسجين من الهواء المحيط، بفضل خلية وقود مثبّتة في السقف، وتُنتج هذه العملية التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القطار.

ويعمل حاليًّا نحو 50% من القطارات الإقليمية في أوربا بالديزل، لكن تبقى البنى التحتية المناسبة لاستيعاب تقنيات الهيدروجين في ألمانيا -وفي سائر أنحاء أوربا- غير كافية رغم إعلان برلين في 2020 عن خطة بقيمة 7 مليارات يورو، لتصبح الرائدة في مجال الهيدروجين وتتطلب استثمارات هائلة.

🚆🌱💦 It's official! The world’s first #hydrogen train, our Alstom Coradia iLint, has reached yet another historical #milestone today in #Germany. It is now in passenger operation with our partners #LNVG, @evb_ElbeWeser and @Lindeplc.

Learn more: https://t.co/DK0kcQA4cY pic.twitter.com/T5v1gdSnL2

— Alstom (@Alstom) August 24, 2022