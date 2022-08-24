في احتفالات رسمية وشعبية.. البرازيل تستقبل قلب أول إمبراطور لها (فيديو)

وصل القلب المحفوظ للعاهل البرتغالي الذي أعلن استقلال البرازيل عن بلده قبل 200 عام إلى برازيليا حيث تم استقباله بتكريم عسكري لزعيم دولة في بداية احتفالات الذكرى المئوية الثانية للاستقلال.

ووصل القلب، المحفوظ في الفورمالديهايد داخل وعاء زجاجي في جرة ذهبية، أمس الثلاثاء إلى القصر الرئاسي في سيارة رولز رويس مكشوفة محاطة بحراس في أزياء ملونة، بينما حلّقت طائرات القوات الجوية في السماء.

واستقبل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وزوجته ميشيل الرفات الذي يبلغ عمره 187 عامًا، وحملها قائد شرطة مدينة بورتو البرتغالية في قصر بلانالتو الرئاسي.

ورافق أفراد من فرقة “تنانين الاستقلال” جرة الذهب التي تزن 9 كيلوغرامات، وتحتوي على القلب المحنط للملك.

وحفظ قلب دوم بيدرو الأول في كنيسة بمدينة بورتو البرتغالية منذ وفاته في البرتغال عام 1834، وتقررت إعارته لمدة 3 أسابيع إلى البرازيل، حيث سيُعرض في إطار احتفالات ذكرى الاستقلال.

و”دوم بيدرو” شخصية محبوبة في التاريخ البرازيلي والبرتغالي، وكان قد أعلن استقلال البرازيل في 1822، وأسس إمبراطورية دستورية، لكنه تنازل عن العرش بعد 9 سنوات، وعاد إلى البرتغال حيث أحبط محاولات للعودة إلى حكم ملكي مطلق.

وبعد وفاته، تم تكريمه في البلدين بصفته مدافعًا عن القضايا الليبرالية.

وبقي قلبه في كنيسة سيدة لابا في بورتو في البرتغال بينما نُقل جثمانه إلى البرازيل في 1972، ووضع في نصب تذكاري مخصص للاستقلال في ساو باولو.