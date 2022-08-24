على هامش مباراة كرة قدم.. سياسيون يمينيون في فرنسا يسعون لمنع مسيرات مناهضة لإسرائيل

بدأ يمينيون متطرفون في فرنسا تحركاتهم من أجل منع مسيرات دعا إليها ناشطون مناهضون لإسرائيل على هامش مباراة في كرة القدم ستجمع بين فريقي نيس الفرنسي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في إطار تصفيات دوري المؤتمر الأوربي.

وقال النائب والقيادي البارز في حزب الجمهوريين إريك سيوتي إنه تحدث مع محافظ منطقة ألب ماريتيم لبحث سبل منع المسيرات المنددة بإسرائيل التي سينظمها ناشطون يساريون بمناسبة المباراة.

Je me suis entretenu avec le préfet des Alpes-Maritimes pour demander l’interdiction des manifestations anti-israéliennes de l’extrême gauche à l’occasion du match Nice-Tel Aviv de demain soir, compte tenu des risques majeurs pour la sécurité. — Eric Ciotti (@ECiotti) August 24, 2022

وتفاعل مغردون مع خطوة سيوتي ودعموها. بالمقابل أكد مغردون آخرون أن سيوتي فعل ذلك كخطوة استباقية فقط، من أجل منع رفع العلم الفلسطيني في المباراة. خصوصًا أن نيس تسكنها جالية عربية كبيرة أغلبها من دول المغرب العربي.

ويعد سيوتي أحد السياسيين البارزين في فرنسا الذين يجاهرون بدعمهم للاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وسبق أن وعد بفتح سفارة فرنسية في مدينة القدس المحتلة إذا تمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسة الفرنسية، لكنه لم يتجاوز الانتخابات الابتدائية التي ينظمها حزب الجمهوريين من أجل اختيار مرشحه.

وكان موقع نيس ماتان قد أورد أن “جمعية علوم فلسطين لطلبة العلوم السياسية” هي من دعت إلى المسيرات المناهضة لإسرائيل على هامش المباراة.

Une manifestation en soutien à la Palestine prévue lors du match de l’OGC Nice demain https://t.co/7o1d4yJ3Tj pic.twitter.com/kpbLL0rIFe — Nice-Matin (@Nice_Matin) August 23, 2022

وستجرى مباراة نيس مع مكابي تل أبيب، الخميس، ضمن تصفيات دوري المؤتمر الأوربي على ملعب “أليانز ريفيرا” بعد أن انتهت المباراة الأولى بفوز مكابي على نيس بهدف مقابل صفر.

يذكر أن فرنسا شهدت في الآونة الأخيرة تناميًا واضحًا لمواجهات وأعمال عنف بين منظمات يمينية متطرفة تدعم الحركة الصهيونية وأخرى داعمة للحق الفلسطيني، مما دفع عددًا من نواب الأغلبية في البرلمان الفرنسي إلى اقتراح مشروع قانون حول “تجريم مناهضة الصهيونية”، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن معارضته للفكرة خشية اندلاع مواجهة دينية على التراب الفرنسي.