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على هامش مباراة كرة قدم.. سياسيون يمينيون في فرنسا يسعون لمنع مسيرات مناهضة لإسرائيل

ناشطون فرنسيون ينتمون لـ"رابطة فلسطين ستنتصر" في مظاهرة تضامنية سابقة مع الشعب الفلسطيني (مواقع التواصل )
24/8/2022-|آخر تحديث: 24/8/202211:43 PM (مكة المكرمة)

بدأ يمينيون متطرفون في فرنسا تحركاتهم من أجل منع مسيرات دعا إليها ناشطون مناهضون لإسرائيل على هامش مباراة في كرة القدم ستجمع بين فريقي نيس الفرنسي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في إطار تصفيات دوري المؤتمر الأوربي.

وقال النائب والقيادي البارز في حزب الجمهوريين إريك سيوتي إنه تحدث مع محافظ منطقة ألب ماريتيم لبحث سبل منع المسيرات المنددة بإسرائيل التي سينظمها ناشطون يساريون بمناسبة المباراة.

وتفاعل مغردون مع خطوة سيوتي ودعموها. بالمقابل أكد مغردون آخرون أن سيوتي فعل ذلك كخطوة استباقية فقط، من أجل منع رفع العلم الفلسطيني في المباراة. خصوصًا أن نيس تسكنها جالية عربية كبيرة أغلبها من دول المغرب العربي.

ويعد سيوتي أحد السياسيين البارزين في فرنسا الذين يجاهرون بدعمهم للاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وسبق أن وعد بفتح سفارة فرنسية في مدينة القدس المحتلة إذا تمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسة الفرنسية، لكنه لم يتجاوز الانتخابات الابتدائية التي ينظمها حزب الجمهوريين من أجل اختيار مرشحه.

وكان موقع نيس ماتان قد أورد أن “جمعية علوم فلسطين لطلبة العلوم السياسية” هي من دعت إلى المسيرات المناهضة لإسرائيل على هامش المباراة.

وستجرى مباراة نيس مع مكابي تل أبيب، الخميس، ضمن تصفيات دوري المؤتمر الأوربي على ملعب “أليانز ريفيرا” بعد أن انتهت المباراة الأولى بفوز مكابي على نيس بهدف مقابل صفر.

يذكر أن فرنسا شهدت في الآونة الأخيرة تناميًا واضحًا لمواجهات وأعمال عنف بين منظمات يمينية متطرفة تدعم الحركة الصهيونية وأخرى داعمة للحق الفلسطيني، مما دفع عددًا من نواب الأغلبية في البرلمان الفرنسي إلى اقتراح مشروع  قانون حول “تجريم مناهضة الصهيونية”، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن معارضته للفكرة خشية اندلاع مواجهة دينية على التراب الفرنسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية