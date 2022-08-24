سجن وغرامة ومراقبة لزوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي لقيادته مخمورا (فيديو)

حُكم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالسجن 5 أيام ودفع 6800 دولار غرامات وتعويضات، بعد أن أقر بأنه مذنب بسبب القيادة وهو مخمور في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا.

ولن يواجه بول بيلوسي (82 عامًا) مدة احتجاز أخرى، بعد أن أقر القاضي بإمضائه 4 أيام في السجن عقب إلقاء القبض عليه، وأمر بتأديته خدمة مجتمعية لمدة ثماني ساعات عوضًا عن اليوم المتبقي.

وأعلنت المحامية أماندا بيفنز الإقرار بالذنب نيابة عن موكلها أمام المحكمة العليا بمقاطعة نابا، إذ اختار بيلوسي عدم المثول أمام المحكمة ولم يكن حضوره مطلوبًا، وفق بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في المقاطعة.

FIRST ON FOX: Moment Paul Pelosi attempts balance test after crashing $100K+ Porsche. https://t.co/2y03X6YaVS pic.twitter.com/ZMCafTjDYv — Fox News (@FoxNews) August 23, 2022

ورغم تجنيبه قضاء وقت إضافي في السجن، فقد وُضع بول بيلوسي تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، ومُنع من قيادة أي مركبة لمدة سنة كاملة ما لم تكن مزودة بجهاز يمنع سائقها من تشغيل السيارة دون أن يقدّم عينة تنفس فورية تكشف أنه ليس تحت تأثير الكحول.

وذكر مكتب المدعي العام بالمقاطعة، أنه -بجانب العقوبات التي فرضها القاضي- يمكن أيضًا لسلطات الولاية تعليق رخصة قيادة بول بيلوسي عامًا بسبب إدانته.

Paul Pelosi’s DUI dashcam video released hours after guilty plea https://t.co/pMDc0xu07T — International Affairs (@Int_AffairsNews) August 24, 2022

حادث تصادم

وأُلقِي القبض على بول بيلوسي -وهو مسؤول تنفيذي بشركة استثمار في رأس المال المخاطر- للاشتباه في قيادته السيارة تحت تأثير الخمور، بعد تورطه في حادث تصادم سيارتين بولاية كاليفورنيا في مايو/أيار.

وقالت الشرطة إن سيارته -وهي من طراز بورشه- اصطدمت بسيارة جيب عندما كان يحاول قطع طريق سريع، على الرغم من أن أحدًا لم يُصَب بجروح خطيرة.

وكانت زوجته نانسي بيلوسي -وهي ديمقراطية من كاليفورنيا والثانية في ترتيب خلافة الرئيس الأمريكي بصفتها رئيسة مجلس النواب- في (رود آيلاند) وقت وقوع الحادث.