سجن وغرامة ومراقبة لزوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي لقيادته مخمورا (فيديو)

حُكم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالسجن 5 أيام ودفع 6800 دولار غرامات وتعويضات، بعد أن أقر بأنه مذنب بسبب القيادة وهو مخمور في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا.

ولن يواجه بول بيلوسي (82 عامًا) مدة احتجاز أخرى، بعد أن أقر القاضي بإمضائه 4 أيام في السجن عقب إلقاء القبض عليه، وأمر بتأديته خدمة مجتمعية لمدة ثماني ساعات عوضًا عن اليوم المتبقي.

وأعلنت المحامية أماندا بيفنز الإقرار بالذنب نيابة عن موكلها أمام المحكمة العليا بمقاطعة نابا، إذ اختار بيلوسي عدم المثول أمام المحكمة ولم يكن حضوره مطلوبًا، وفق بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في المقاطعة.

FIRST ON FOX: Moment Paul Pelosi attempts balance test after crashing $100K+ Porsche. https://t.co/2y03X6YaVS pic.twitter.com/ZMCafTjDYv

— Fox News (@FoxNews) August 23, 2022