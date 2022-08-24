حجم التجارة ارتفع 85% في الربع الأول من العام.. دبلوماسي تركي يتوقع زيادة التبادل بين أنقرة والقاهرة

قال دبلوماسي تركي إن العلاقات التجارية التركية المصرية تشهد تقدمًا بين البلدين، إذ سجلت زيادة قاربت 85% في الربع الأول من العام الجاري، وذلك في ظل التقارب الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

وأشار القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة (صالح موطلو شن) -في كلمة افتتاحية ألقاها مع انطلاق اجتماع بالعاصمة المصرية أمس الثلاثاء- إلى إنهم يتوقعون زيادة في حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر.

ونظمت وزارة التجارة التركية ومجلس المُصدّرين الأتراك اجتماعًا في القاهرة بين رجال أعمال أتراك ومصريين، شارك فيه 50 رجل أعمال تركي و450 رجل أعمال يمثلون الشركات المصرية.

وأكد أن مصر بلد مهم للمُصدّرين والمستثمرين الأتراك، لمكانتها الاستراتيجية التي اكتسبتها من موقعها الجغرافي، وعدد سكانها البالغ 103 ملايين نسمة، ووجود قناة السويس، وغيرها من العوامل.

وشدد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، وقال إن استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية دون تباطؤ خلال السنوات الماضية يحمل أهمية كبيرة.

وجدد التأكيد على ضرورة مواصلة هذا الزخم أكثر في الفترة المقبلة، وقال إن الخطوات الإضافية التي ستُتخذ ستشجع المستثمرين على التوجه إلى مصر، وسترتقي بالتجارة إلى مستوى أعلى.

Dönemsel mali, sektörel ve ekonomik sıkıntılara değil istikbale ve Türkiye ile Mısır’ın daha da yakın işbirliğiyle harekete geçirebileceği dev potansiyele bakıyoruz.

Kahire’de Türk ve Mısır şirketleri arasında düzenlenen iş görüşmelerinin açılışına katıldık. pic.twitter.com/BT8SkqLIvm — Salih Mutlu Şen (@TurkishCairoAmb) August 23, 2022

ارتفاع حجم التبادل التجاري

وتطرّق القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة إلى حجم التجارة بين تركيا ومصر، موضحًا أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنسبة 85% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ في الربع الأول من العام الجاري 2.5 مليار دولار، في حين كان 1.3 مليار في الربع الأول من 2021.

وأشار إلى توفير حوافز عامة وخاصة للشركات المستثمرة في مصر، بالإضافة إلى دعم الحكومة المصرية لرجال الأعمال الأتراك.

تطوير العلاقات التجارية

من جانبه، أعرب شريف البربري -عضو جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين- عن ترحيبه بالاجتماع، وقال “لم نشهد مثل هذه الاجتماعات منذ فترة طويلة، هذا اجتماع مهم لتطوير العلاقات الثنائية في مجال التجارة”.

وأضاف أن الاجتماع شهد مشاركة مكثفة من الجانبين، مؤكدًا أن الزيارات المتبادلة ستتم في غضون شهرين، ومعربًا عن أمله في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.