اختراق أم خلل فني؟ عطل في فيسبوك يُغرق صفحات المشاهير بمنشورات غريبة

فوجئ ملايين المستخدمين عبر فيسبوك، صباح اليوم الأربعاء، بخلل فني في عرض منشورات الصفحة الرئيسية في الموقع، وظهرت منشورات غريبة على صفحات المشاهير.

وتصدّر وسم (facebookhacked#) المنصات العالمية، حيث تداول المتابعون تعليقات ساخرة حول الأمر، بينما أظهر رسم بياني تصاعد البلاغات في فيسبوك بسبب العطل في الفترة ما بين الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

وتسبب العطل في السماح للمستخدمين بالنشر على صفحات المشاهير وظهور تلك المنشورات للمتابعين، وهو ما أغرق صفحات فنانين مثل ليدي غاغا ومايكل جاكسون ولاعبي كرة قدم مثل رونالدو ونيمار بمنشورات غريبة.

وانتشرت بعض الصور الساخرة وجرى تداولها بشكل واسع، واستغل بعض الأشخاص الأمر ووضعوا منشورات دعائية على صفحات المشاهير، بهدف وصولها إلى الملايين من المتابعين، حيث نشر بعض المستخدمين دعاية لمشروعاتهم الشخصية أو روابط للتبرع.

وكان موقع (داون ديتيكتور) المختص بأعطال المواقع التقنية قد تلقى بلاغات متزايدة في فترة الصباح عن تعطل فيسبوك، على الرغم من عدم اعتبار الأمر عطلًا بشكل كامل.

Earlier today, a configuration change caused some people to have trouble with their Facebook Feed. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience.

وبعد نحو 4 ساعات من العطل، علّقت شركة ميتا المالكة لفيسبوك على لسان مدير التواصل بالشركة ألكساندر فويكا الذي كتب عبر حسابه في تويتر “في وقت سابق اليوم، تسببت تغييرات في المنصة في مواجهة بعض الأشخاص لمشكلات في الصفحة الرئيسية الخاصة بهم. لقد قمنا بحل المشكلة بأسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج”.

ولاقى الأمر تفاعلات واسعة عبر المنصات، وهرع المستخدمون إلى المنصات الأخرى مثل تويتر، للتأكد من أن العطل عام ولا يختص بهم، وتصدرت وسوم مثل (facebookdown#) المنصات العالمية.

"Users' feeds have become inundated with posts to pages they follow made by complete strangers." https://t.co/RiWUelqb8V https://t.co/EC0Spabq0W

وفي ظل غرابة العطل الذي حدث، نشر المتابعون صورًا ساخرة لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، وكذلك تداولوا صورًا من المنشورات الغريبة التي ملأت فيسبوك.

وتساءل متابعون عن سبب هذا العطل، واعتبره بعضهم مجرد خلل فني نتج عن تحديثات تجريها الشركة على المنصة، بينما رأى آخرون الأمر أكبر من مجرد خلل، وربما يكون اختراقًا.

وعلّق الصحفي التقني ريتشارد لولار عبر حسابه في تويتر “لقد تعطلت الصفحة الرئيسية في فيسبوك بأغرب طريقة، كل ما يمكنني رؤيته هو منشورات تعليق من صفحات المشاهير التي نسيت حتى أنني تابعتها، الآن يسأل الجميع عما إذا كان فيسبوك قد تعرّض للاختراق أو ما إذا كان معطلًا”.

Facebook is totally broken right now and spamming everyone’s feed with comments from celebrity’s walls. This is amazing 😂 https://t.co/T9ssG02DvG pic.twitter.com/LIkm3VnZKe

Facebook's feed has broken in the strangest way — all I can see are comment posts from celebrity pages that I forgot I even followed.

Now everyone's asking if Facebook is hacked or if it's down, and some people are posting their Venmo on Daft Punk's page. https://t.co/YEeiFvkfbI pic.twitter.com/YgBvHWlIeO

— Richard Lawler (@rjcc) August 24, 2022