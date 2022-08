إقالة موظفين بالأرصاد الجوية بعد توقع خاطئ للطقس

أقالت الحكومة المجرية رئيسة الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية ونائبها، لما سمّوه توقعًا خاطئًا للأرصاد تسبب في تأجيل الاحتفال بالعيد الوطني، مما أثار ردود فعل غاضبة عبر المنصات.

وكانت هيئة الأرصاد المجرية قد حذرت من أمطار وتقلبات جوية في 20 أغسطس/آب الجاري، الذي يوافق العيد الوطني في البلاد، ويجري فيه كل عام احتفال بالألعاب النارية، ويحظى باهتمام كبير بين أفراد الشعب.

وتسببت توقعات هيئة الأرصاد في تأجيل الاحتفال إلى يوم 27 أغسطس بسبب الظروف الجوية، إلا أن الأمطار لم تسقط ولم تهب أي عاصفة كما كان متوقعًا، واستمر الجو على حالته في ذلك اليوم، وهو ما أغضب الحكومة ووسائل الإعلام المحلية.

وعلى إثر ذلك، أصدر وزير التكنولوجيا والصناعة قرارًا بإقالة رئيسة الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية ونائبها بسبب توقعاتهم الخاطئة، وفق وسائل الإعلام المحلية.

ونشرت الوكالة الوطنية للأرصاد بيانًا، صباح أمس الثلاثاء، عبر صفحتها في فيسبوك، ترفض فيه إقالة رئيسة الوكالة ونائبها، وقال البيان إن الوكالة قدّمت أفضل ما لديها وإن ما حدث من الإدارة السياسية غير مقبول.

وطالب البيان -الذي وقّع عليه 17 موظفًا من الوكالة- بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واعتبروا أن عمليات الفصل كانت ذات دوافع سياسية وأن التوقعات صدرت بناءً على أفضل المعلومات الممكنة في ذلك التوقيت.

It is ridiculous and sad to read that the director of the Hungarian Meteorological Service has been fired because of a perceived wrong forecast. There is no space for fear or political intervention in the weather room. https://t.co/Gortpn6JCC — Dennis Schulze (@snow73) August 23, 2022

وواجه القرار ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلّق مغردون بأنه لا يتناسب إطلاقًا مع خطأ في توقعات الطقس لأن عدم اليقين جزء أساسي من العملية.

وأثنى مدونون على شجاعة الموظفين الذي دعموا موقف زملائهم، وطالبوا بالتحقيق في الأمر إذ لا ينبغي التعامل مع الأمور العلمية بشكل سياسي، على حد تعبيرهم.

ويثير الاحتفال بالألعاب النارية في هذا العيد جدلًا على المنصات المجرية، إذ طالب ناشطون بإلغائه في ظل حرب أوكرانيا، كما يعدّه البعض تبذيرًا غير مقبول.

The latest surreal from Mordor (#Hungary). What a nonsense 🤯Should Hungarian #limnologists be afraid of being fired after not predicting an algal bloom? 🤷https://t.co/Hu9vkZFdgo — Kálmán Tapolczai 🕊️ (@Kalipster) August 23, 2022