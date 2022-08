الجيش الإيراني يبدأ مناورات واسعة النطاق للطائرات المسيّرة

بدأ الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، مناورات واسعة لطائراته المسيّرة على امتداد مساحة البلاد تهدف إلى إظهار “قوة هذا السلاح ودوره المتنامي” وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي عن مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش الأميرال (حبيب الله سياري) قوله إن المناورات ستُجرى بمشاركة أكثر من 150 طائرة مسيّرة وتشمل مساحات على امتداد البلاد.

وقال إنها المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تدريب مشترك للطائرات المسيّرة على مستوى القوى الأربع للجيش الإيراني، والمقر المشترك للدفاع الجوي.

