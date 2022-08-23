الصين: فيروس كورونا ساهم في انخفاض معدلات الزواج والولادة في البلاد

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن كوفيد-19 ساهم في انخفاض معدلات الزواج والولادة في البلاد، وقالت اللجنة “كان لفيروس كورونا تأثير واضح في ترتيبات الزواج والولادة لدى بعض الناس”.

وقالت إن العديد من النساء يواصلن تأخير خططهن للزواج أو الإنجاب، مضيفة أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة أدت إلى “تغييرات عميقة”.

وأضافت أن انتقال الشباب إلى المناطق الحضرية وزيادة الوقت الذي يقضونه في التعليم وبيئات العمل الشديدة الضغط، كلها عوامل لعبت دورها أيضًا في هذا الإطار.

وقال متخصصون في الدراسات السكانية إن سياسة الصين الصارمة المتمثلة في القضاء على أي تفشٍّ للجائحة بفرض قيود صارمة على حياة الناس، ربما خفضت بشدة رغبتهم في إنجاب الأطفال.

ومن المنتظر أن ينخفض المواليد في الصين إلى مستويات قياسية هذا العام، كما يقول المتخصصون في الدراسات السكانية، إذ تشير التوقعات إلى ولادة أقل من 10 ملايين طفل مقارنة مع 10.6 ملايين العام الماضي، وهو مستوى أقل بـ11.5% من مواليد عام 2020.

وكان معدل الإنجاب في الصين يبغ 1.16 في عام 2021، وهو من أدنى المعدلات في العالم وأقل من معدل 2.1 الذي تراه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضروريًّا لاستقرار السكان.

وبعد أن فرضت الصين سياسة الطفل الواحد من عام 1980 إلى عام 2015، أقرت بأن سكانها على وشك الانكماش، وهي أزمة محتملة ستختبر قدرتها على رعاية المسنّين، إذ من المتوقع أن يواصل عدد السكان المسنّين في الصين (الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر) ارتفاعه معظم الوقت.

وأدى ذلك إلى انخفاض عدد النساء اللاتي هنّ في سنّ الإنجاب، كما أن تحديد الإنجاب بطفل واحد فقط منذ عام 1980، أدى إلى اختيار الأزواج إنجاب ولد، مما أدى إلى زيادة النسبة على أساس جنس المولود حتى بلغت 120 ابنًا، وفي بعض المقاطعات ارتفعت إلى 130 ابنًا مقابل 100 بنتًا، وهو معدل أعلى من معظم معدلات أنحاء العالم التي تبلغ 106 أبناء مقابل 100 بنات.

ولمواجهة المشكلة، اتخذت السلطات الصينية العام الماضي تدابير على المستويين الوطني والإقليمي مثل الإعفاءات الضريبية وإطالة إجازة الأمومة والتأمين الطبي المعزّز وإعانات الإسكان وتخصيص أموال إضافية للطفل الثالث.

وتشير بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء إلى نمو تعداد سكان الصين من 1.41212 مليار نسمة إلى 1.41260 مليار نسمة فقط خلال عام 2021.

ويتوقع فريق أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية تراجعًا متوسطًا على أساس سنوي بنسبة 1.1% بعد عام 2021، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع تعداد سكان الصين إلى 587 مليونا في عام 2100، أي أقل من نصف التعداد الحالي.