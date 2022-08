من “رجُل المباراة” إلى سائق تروسيكل.. لاعب محترف يبيع الحليب لتغطية نفقاته (فيديو)

أصبح لاعب الكريكيت من ذوي القدرات الخاصة (رجا بابو) -الذي أحرز نتائج مذهلة لصالح ولاية أوتار براديش في البطولة الوطنية ضد دلهي عام 2017- الآن يقود تروسيكل ويبيع الحليب لتغطية نفقاته في غازي آباد.

وحصل (رجا بابو) على الكثير من الأوسمة والوعود بالحصول على مكافآت من خلال هذه الرياضة، وقد أهدى إليه رجل أعمال محلي التروسيكل الذي يستخدمه الآن في توزيع الحليب.

وعندما كان اللاعب يتطلع إلى المزيد من النجاح جاءت جائحة كورونا وأدت إلى إنهاء مسيرته في لعبة الكريكيت، إذ توقفت جمعية (DCA) -وهي منظمة خيرية تدعم لاعبي الكريكيت المعاقين في الولاية- عن العمل عام 2020 بسبب أزمة السيولة، مما أدى إلى ترك لاعبين مثل رجا بمفردهم.

ورجا (31 عامًا) يقود الآن هذه العربة على طرق غازي آباد 10 ساعات متواصلة ليحصل بها ما بين 250 و300 روبية يوميًّا يعيل بها أسرته المكونة من أربعة أفراد. وهو مبلغ لا يكاد يغطي نفقات المنزل، من دون تعليم الأطفال.

وقال رجا لوسائل إعلام محلية إنه تعرض لحادث أثناء عودته إلى المنزل من المدرسة عام 1997، أدى إلى فقده ساقه اليسرى في حادث قطار. ثم توقف عن دراسته لأن الأسرة لم تعد قادرة بعد فترة على دفع الرسوم المدرسية، ويضيف “لقد غيّر الحادث حياتي لكنني لم أتوقف عن الحلم”.

وبعد ثلاث سنوات من الحادث، بدأ رجا لعب الكريكيت في الشوارع وهو في سن الثانية عشرة، وسرعان ما بدأ التدريب في ملعب أرامينا في كانبور، وعندما كان عمره 23 عامًا، كان يلعب في بطولات على مستوى المنطقة.

