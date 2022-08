“تسليع لأجساد العراقيين”.. رائد مطر للجزيرة مباشر: عرض صور التعذيب بـ”أبوغريب” ليس عملا فنيا (فيديو)

قال الفنان التشكيلي والمخرج العراقي رائد مطر من بغداد، إن عرض الصور التي سُرِّبت عام 2004 من سجن “أبوغريب” والتي تظهر تعذيب مواطنين عراقيين بوحشية من طرف جنود أمريكيين، في معرض “بينالي برلين”، بعيد عن الإنسانية، وإن ذلك يظهر المعرض وكأنه قد تحول إلى قاعة سيرك.

ولفت في لقاء مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، إلى أن هؤلاء الضحايا المعروضين في الصور لهم أسَر، ولا ينبغي أن يكون تسليط الضوء على الإجرام الذي ارتكب في حقهم بهذا الشكل، الذي تُعرَض فيه صورهم وهم عراة ويعذبون، في حين يبتسم الجنود ويلتقطون الصور.

وانسحب 3 فنانين عراقيين مشاركين في “بينالي برلين” من معرض الفن المعاصر الذي تحتضنه المدينة الألمانية، بعد عرض منظميه أعمالهم إلى جانب عمل الفنان الفرنسي جان جاك لوبل.

Can photographs of #torture victims at the Abu Ghraib prison, ever be considered to be works of art? This question is being asked, after Iraqi artists withdrew their work from the #BerlinBiennale. Read more here: https://t.co/dsXJ7wl7IY pic.twitter.com/aIH0tPSfXM

— Iraq Solidarity News (@iraqsolidarity) August 20, 2022