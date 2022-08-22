“أفول الغرب”.. صورة لكتاب بجوار شيخ الأزهر تثير جدلا في مصر (فيديو)

أثارت صورة لشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب خلال عودته من ألمانيا بعد انتهاء رحلته العلاجية ضجة وجدلًا واسعًا، حيث ظهر بجواره كتاب “أفول الغرب” للكاتب المغربي حسن أوريد.

وكان الكاتب المصري خالد منتصر من أوائل من لاحظوا الكتاب الذي يقرؤه شيخ الأزهر وعلق قائلًا “عندي سؤال بسيط وبكل احترام، الكتاب الذي يقرأه فضيلة الإمام في الطائرة الأمريكية عنوانه أفول الغرب!! الغرب إللي لو أفل وغابت شمس حضارته مش هنلاقي قرص دوا ولا كمان طيارة نرجع فيها!”.

من جانبه، ردّ الكاتب أحمد الصاوي رئيس تحرير مجلة الأزهر على قراءة شيخ الأزهر كتاب “أفول الغرب” واصفًا منتقدي الإمام الأكبر بـ”أدعياء العلم والتنوير الذين لم يقرأوا في الصورة غير أنفسهم وعقولهم الغارقة في السطحية والشكلانية”.

وأضاف أن هذا الموضوع يتواكب مع اهتمام كبير لمفكرين وكتاب ومراكز أبحاث غربية كبرى، مشيرًا إلى أن من يقرأ ويتعمق في هذا الشأن هو التقدمي المواكب للعالم وما ينتجه من أفكار.

وأشار إلى أن الكتاب يتناول قضايا معاصرة تنعكس بالضرورة على الواقع الغربي والعربي على حد سواء.

وفي هذا السياق، دافع الكاتب عمرو الشُوبكي عن شيخ الأزهر معتبرًا أن قراءة أي كتاب ليست سببًا للمزايدة والتهكم، ولا سيما إن كان هذا الكتاب علميًّا ويقرؤه رجل نزيه ومحترم ومستقيم مثل شيخ الأزهر.

ولفت إلى أن كتاب “أفول الغرب” ليس من “كتب المصاطب التي تسطح قضية الغرب وتعتبره كافرًا” بل إنه يحمل “رؤية عملية نقدية لجوانب سلبية في الحضارة والمنظومة السياسية الغربية”.

بدوره، انتقدم الكاتب هاني سالم موقف مهاجمي شيخ الأزهر، وكتب على تويتر “من قال لك إن كتاب (أفول الغرب) مُتطرف وإنه ضد الغرب؟ هل قرأته؟ هل لديك نبذة عن مؤلفه؟ وكيف حكمت عليه بأنه ضد تقدم الغرب؟ للأسف آفة شعبنا هي الثرثرة دون علم”.

من قالك إن كتاب "أفول الغرب" مُتطرف وأنه ضد الغرب؟ هل قرأته؟ هل لديك نبذه عن مؤلفه؟ وكيف حكمت عليه بأنه ضد تقدم الغرب؟ للأسف آفة شعبنا هى "الثرثرة دون علم" الكتاب بيتضمن تأملات نقديه في واقع الأزمة التى يعيشها الغرب حالياً ويحذر المؤلف من تداعياتها على راهن ومستقبل العالم العربي https://t.co/srveDkpqZv — هانى سالم _ Hany Salem (@HSalim_Writer) August 21, 2022

وفي هذا الشأن، أوضح البرلماني محمود بدر أن كتاب “أفول الغرب” يدور حول التاريخ وحركتي التطور والتراجع، مع الإشارة إلى أن كل الحضارات تصل إلى مرحلة تطور عظيم ثم تتراجع وتبدأ حضارات أخرى تقوم على أنقاضها.

معلش مضطر اصدمكم واقولكم ان كتاب أفول الغرب مش زي ما صورتوه انه كتاب بيدعو للخلاص من الغرب والهبد اللي شوفته .. دا كتاب بيتكلم علي ان التاريخ في حركة تطور مستمر من البدائية للتطور والعكس وان كل الحضارات بتوصل لمرحلة تطور عظيم وبتتراجع وتبدأ حضارات اخري علي انقاضها وبيحذر العرب م pic.twitter.com/SM472zdbON — محمود بدر (@ma7mod_badr) August 20, 2022

واعتبر متابع آخر أن انتقاد شيخ الأزهر بسبب كتاب، نوع من المبالغة والرغبة في النقد دون أي أساس حقيقي.

كما انتقد حساب لشخص يدعى كريم شيخ الأزهر قائلًا “لم ينسَ شيخ الأزهر أن يقرأ كتاب أفول الغرب (يعني انتهاءه) كتاب متطرف ضد الغرب وعلومه وتقدمه عمومًا”.

شيخ الازهر احمد الطيب راكب طيارة ايرباص غربية ودرجه اولى عائدا من رحلة علاج من المانيا ( الف سلامه )

لكن لم ينسى ان يقرأ كتاب افول الغرب ( يعنى انتهائه ) كتاب متطرف ضد الغرب وعلومه وتقدمه عموما

مع ان لو الغرب انتهى شيخ الازهر وكاتب الكتاب هيرجعوا يركبوا الحمير ويتعالجوا بالاعشاب pic.twitter.com/7D2t1w0MrR — Karim Gahin (@karimGahin1) August 20, 2022