43 قتيلا.. ارتفاع ضحايا حرائق الجزائر وتوقيف 13 يشتبه في تورطهم بإضرام النيران (فيديو)

ارتفعت حصيلة الحرائق التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجزائر إلى 43 قتيلا بحسب ما أفادت قيادة الدرك الوطني للإذاعة الجزائرية، اليوم الاثنين، ويرجح ألا تكون الحصيلة النهائية.

كما أعلن الدرك توقيف 13 شخصًا يشتبه في تورطهم بإضرام النيران. وذكرت القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية نقلًا عن قيادة الدرك الوطني أن حصيلة الضحايا ارتفعت من 38 إلى 43 قتيلا في الحرائق التي شبّت في 14 ولاية أبرزها ولاية الطارف الحدودية مع تونس.

#حرائق_الغابات

قيادة #الدرك_الوطني تواصل التحقيق في اندلاع الحرائق وتكشف للقناة الإذاعية الأولى عن توقيف 13 مشتبهًا فيهم.

📌 كشف المقدم عبد القادر بزيو رئيس مصلحة الإتصال بقيادة الدرك الوطني عن توقيف 13 شخصا، يُشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة.

المسؤول ذاته أكّد مواصلة التحقيقات pic.twitter.com/ohwrFXeE9x — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) August 21, 2022

وأضافت قيادة الدرك الوطني أن “عملية التعرف على الجثث مستمرة”، مما يرشح الحصيلة للارتفاع.

وبخصوص التحقيقات القضائية الجارية حول أسباب الحرائق، ذكرت قيادة الدرك الوطني أنها أوقفت “13 شخصا يُشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة”، ولم تقدم توضيحات أكثر.

من جهتها أعلنت الحماية المدنية أنها قامت خلال الـ24 ساعة الماضية (من السبت إلى الأحد) بإخماد 31 حريقًا في مناطق مختلفة من الجزائر.

ويشهد شمال البلاد كل صيف حرائق حرجية، لكن هذه الظاهرة تتفاقم سنة تلو أخرى بسبب التغير المناخي الذي يزيد موجات الجفاف والحر.

ويرى خبراء أن نقص التجهيزات وخصوصا الطائرات وكذلك عدم تحصين الغابات بشكل جيد، من أهم الأسباب التي تتسبب في اندلاع الحرائق.

وتستخدم الجزائر طائرة إخماد واحدة من طراز “بيريف بي إي 200” استأجرتها من روسيا، لكنها تعطلت خلال عملها الأسبوع الماضي.

وبحسب الإذاعة الجزائرية، عادت الطائرة الروسية إلى الخدمة يوم الأحد لتعمل إلى جانب مروحيات الجيش والحماية المدنية.