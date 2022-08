تقييد ولكمات متتالية.. فيديو جديد يرصد عنف الشرطة الأمريكية وإحالة 3 ضباط للتحقيق (شاهد)

أقيل ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون في ولاية أركنساس الأمريكية من الخدمة، وأُحيلوا إلى التحقيق، بعد التقاط أحد المارة مقطع فيديو لهم وهم يلكمون مشتبهًا فيه أثناء اعتقاله أمس الأحد، وفق وسائل إعلام محلية.

ويُظهر الفيديو -الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي- الضباط وهم يقيدون شخصًا بالقرب من رصيف ويجثمون عليه ويلكمونه في وجهه وأماكن أخرى من جسده.

ويمكن سماع امرأة لم تظهر في الفيديو وهي تقول “لا تضربه! إنه بحاجة إلى دوائه!” وصوت أحد الضباط وهو يأمرها أحد بعدم التدخل وآخر يأمرها بركوب سيارتها.

وقالت المرأة التي نشرت الفيديو على الإنترنت إن أختها شهدت المشاجرة خارج متجر في مدينة مولبيري بمقاطعة كروفورد في ولاية أركنساس.

#BREAKING : Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، قال عمدة مقاطعة كروفورد جيمي دامانتي إن المشتبه فيه مطلوب بتهمة تهديد كاتب محطة وقود في بلدة مجاورة، وإنها عندما تم رصده في مولبيري، كان متعاونًا في البداية، لكنه حاول بعد ذلك مهاجمة الضباط مما أدى إلى المواجهة التي شوهدت في الفيديو.

وأضاف أن المشتبه فيه تم فحصه في المستشفى وحجزه في السجن، كما أصيب شرطي بجروح طفيفة في الرأس أثناء المشاجرة.

وقالت شرطة ولاية أركنساس إن المشتبه فيه يُدعى راندال ورشستر (27 عامًا) من ولاية ساوث كارولينا، وهو متهم بالضرب من الدرجة الثانية ومقاومة الاعتقال وحيازة أداة الجريمة والتعدي الجنائي والفساد الإجرامي والتهديد الإرهابي بالإضافة إلى تهم الاعتداء من الدرجة الأولى والثانية، وفقًا لسجلات شرطة الولاية والسجون.

I have spoken with Col. Bill Bryant of the Arkansas State Police and the local arrest incident in Crawford County will be investigated pursuant to the video evidence and the request of the prosecuting attorney.

— Gov. Asa Hutchinson (@AsaHutchinson) August 22, 2022