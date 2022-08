تسديدة مدهشة.. فيفا يطالب بوضع “هدف عظيم” في الدوري الأرجنتيني بمتحف اللوفر (فيديو)

أحرز مهاجم نادي سينترال كوردوبا سانتياجو، اللاعب فرانسيسكو متيلي، هدفًا رائعا في شباك مضيفه روزاريو سنترال، في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم أمس الاثنين.

وجاء الهدف بعد عرضية أرسلها زميل متيلي من الجهة اليمنى نحو اليسرى من الملعب لتصل إلى المهاجم الأرجنتيني على حدود منطقة جزاء روزاريو سنترال، ويسددها بقدمه اليسرى على الطائر صاروخية وساقطة سكنت الشباك، مسجلًا بذلك الهدف الأول لفريقه في المباراة التي فاز فيها سينترال كوردوبا 3-صفر.

وأعاد نادي سينترال كوردوبا نشر الهدف على صفحته الرسمية بموقع تويتر، معلقًا عليه “سيداتي وسادتي، فرانسيسكو غونزاليس متيلي، وكرة القدم +18”.

ONE OF THE BEST FINISHES YOU'LL SEE ALL SEASON! 🤯 Francisco González Metilli with a peach of a volley. 🥶 A puskas contender? 👀 pic.twitter.com/HOjJ5hynIx — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 1, 2022

وعلّق فيفا على الهدف، اليوم الثلاثاء، قائلًا “نبدأ أسبوعنا مع بعض السحر، هل يمكن أن يكون أي من هذه الأهداف منافسًا على جائزة بوشكاش، تسديدة مدهشة، ضع هذا الهدف في متحف اللوفر”.

We begin our week, with some Monday Magic. Could any of these goals be a #Puskas contender? "A wonderstrike. Put this goal in the Louvre." 🖼️ 1⃣- Francisco González Metilli of @cacc_sde. pic.twitter.com/G0IurYaX1x — FIFA.com (@FIFAcom) August 2, 2022

كما تفاعل الحساب الرسمي للدوري الأرجنتيني لكرة القدم على موقع تويتر مع الهدف، ووصفه بأنه “هدف عظيم” جاء من تسديدة “رائعة” للمهاجم الأرجنتيني.

بدوره، نشر أحد الحسابات الرياضية على موقع تويتر فيديو الهدف، قائلًا عنه “إنه واحد من أفضل إنهاء الهجمات التي ستشاهدها طوال الموسم”، متسائلًا عن إمكانية حصوله على جائزة بوشكاش المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل هدف في العام.

Gotta be the first Puskas of the year https://t.co/82mlk0IAfI — WINK (@_wink202) August 2, 2022

وأبدى مغردون إعجابهم بالهدف الذي سجله متيلي، وقالوا إنه يجمع بين المهارة في استقبال الكرة والتسديد الجيد، بينما رأى مغرد آخر أن الأمر يتعلق بأجمل هدف في تاريخ الفريق.

No, nothing to see here, just one of Argentina's lowest ranked teams scoring the best goal you will see this month…on the very first day of it. https://t.co/Whgp6vt8cr — Nico Cantor (@Nicocantor1) August 2, 2022