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تسديدة مدهشة.. فيفا يطالب بوضع “هدف عظيم” في الدوري الأرجنتيني بمتحف اللوفر (فيديو)

اللاعب الأرجنتيني فرانسيسكو متيلي بعد تسجيله الهدف (مواقع التواصل)
2/8/2022-|آخر تحديث: 2/8/202207:37 PM (مكة المكرمة)

أحرز مهاجم نادي سينترال كوردوبا سانتياجو، اللاعب فرانسيسكو متيلي، هدفًا رائعا في شباك مضيفه روزاريو سنترال، في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم أمس الاثنين.

وجاء الهدف بعد عرضية أرسلها زميل متيلي من الجهة اليمنى نحو اليسرى من الملعب لتصل إلى المهاجم الأرجنتيني على حدود منطقة جزاء روزاريو سنترال، ويسددها بقدمه اليسرى على الطائر صاروخية وساقطة سكنت الشباك، مسجلًا بذلك الهدف الأول لفريقه في المباراة التي فاز فيها سينترال كوردوبا 3-صفر.

وأعاد نادي سينترال كوردوبا نشر الهدف على صفحته الرسمية بموقع تويتر، معلقًا عليه “سيداتي وسادتي، فرانسيسكو غونزاليس متيلي، وكرة القدم +18”.

وعلّق فيفا على الهدف، اليوم الثلاثاء، قائلًا “نبدأ أسبوعنا مع بعض السحر، هل يمكن أن يكون أي من هذه الأهداف منافسًا على جائزة بوشكاش، تسديدة مدهشة، ضع هذا الهدف في متحف اللوفر”.

كما تفاعل الحساب الرسمي للدوري الأرجنتيني لكرة القدم على موقع تويتر مع الهدف، ووصفه بأنه “هدف عظيم” جاء من تسديدة “رائعة” للمهاجم الأرجنتيني.

بدوره، نشر أحد الحسابات الرياضية على موقع تويتر فيديو الهدف، قائلًا عنه “إنه واحد من أفضل إنهاء الهجمات التي ستشاهدها طوال الموسم”، متسائلًا عن إمكانية حصوله على جائزة بوشكاش المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل هدف في العام.

وأبدى مغردون إعجابهم بالهدف الذي سجله متيلي، وقالوا إنه يجمع بين المهارة في استقبال الكرة والتسديد الجيد، بينما رأى مغرد آخر أن الأمر يتعلق بأجمل هدف في تاريخ الفريق.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي