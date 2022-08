غوتيريش يحذّر: العالم على بُعد خطوة واحدة من الإبادة النووية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم أصبح على بُعد “خطوة واحدة قد تؤدي إلى الإبادة النووية”، مشددًا على أن الإنسانية تواجه تهديدًا غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الباردة.

وأضاف غوتيريش خلال افتتاح مؤتمر الدول المُوقّعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية “حالفنا الحظ بشكل استثنائي حتى الآن، لكن الحظ ليس استراتيجية، ولا يقي من التوترات الجيوسياسية التي تتفاقم إلى حد النزاع النووي”.

واعتبر غوتيريش أن البشرية اليوم على بُعد “خطوة واحدة غير محسوبة” من الإبادة النووية، داعيًا إلى بناء عالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل.

وأشار إلى أن ذكرى توقيع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تشكل فرصة لتعزيز أهدافها ومواءمتها مع عالم اليوم، لافتًا إلى ضرورة تقليص ترسانة الدول من السلاح النووي.

#UN chief warns humanity ‘one miscalculation away from #nuclear annihilation’. Guterres says world facing a threat ‘not seen since the height of the Cold War’; ‘We have been extraordinarily lucky so far. But luck is not a strategy’ [TOI] pic.twitter.com/MCbD2GUEDr

وتابع خلال كلمته “إلغاء الأسلحة النووية هو الضمانة الوحيدة أنها لن تُستخدم أبدًا، لا سيّما وأن هناك قرابة 13 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة ضمن ترسانات في أنحاء العالم”.

وتم تأجيل مؤتمر الدول المُوقّعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أكثر من مرة منذ عام 2020 بسبب أزمة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر المنعقد حاليًا حتى 26 أغسطس/آب الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى استعداد كوريا الشمالية لإجراء تجربتها النووية السابعة.

وذكر خلال كلمته أن إيران تسعى من أجل تطوير برنامجها النووي، مشجعًا إياها على قبول اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 بهدف كبح برنامجها النووي.

The NPT has been an irreplaceable and vital component of a global rules-based order for half a century. It remains a cornerstone of the nuclear nonproliferation regime and the foundation for the pursuit of nuclear disarmament and peaceful uses of nuclear technology. pic.twitter.com/jS5XwJ7Wmz

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 1, 2022