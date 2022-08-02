حكم ينقذ لاعب كرة قدم من الموت (فيديو)

في مباراة كرة قدم بالكاميرون أنقذ الحكم مانغوم مايكل حياة لاعب كاميروني يدعى ليونيل ميسي يلعب لفريق (مينوا) بعدما اصطدم في لعبة مشتركة مع لاعب آخر من فريق (فولكان أوف نوم) ليسقط على الأرض ويفقد الوعي.

أوقف الحكم المباراة فورا، وبدأ إجراءات الإنعاش الأولى إلى حين وصول سيارة الإسعاف التي نقلته بالفعل ليستكمل علاجه بعد إفاقته.

وبحسب مواقع محلية كان لسان ميسي قد أغلق مجرى الهواء، لكن تدخل الحكم السريع ساعده على تحرير لسانه مرة أخرى، ثم تم نقله إلى سيارة الإسعاف.

واستعاد ميسي وعيه في سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى وتبين بعد الفحوصات أن اللاعب أصيب بارتجاج وجروح طفيفة في رأسه.