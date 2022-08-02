بعد هتاف جمهوره لبوتين.. رئيس نادٍ تركي يرفض الاعتذار لأوكرانيا

قال رئيس نادي فنربخشة التركي علي كوتش إن ناديه لن يعتذر لأوكرانيا بعد الهتافات التي أطلقتها جماهير النادي دعمًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان مشجعو فريق فنربخشة قد هتفوا يوم الأربعاء الماضي باسم بوتين خلال مباراته أمام ضيفه دينامو كييف الأوكراني التي انتهت بخسارة فنربخشة على أرضه ليخرج من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوربا 2022-2023.

وهتف مشجعو الفريق التركي باسم بوتين بعدما سجل لاعب دينامو كييف (فيتالي بيوالسكي) الهدف الأول لفريقه واحتفل بإيماءة النسر، في إشارة منه إلى نادي بشكتاش الغريم الأزلي لفنربخشة.

🇹🇷 “La la la la, Vladimir Putin…” Ayer los hinchas del Fenerbahce cantaron a favor del presidente ruso durante un partido contra el club ruso Dinamo de Kiev en un partido clasificatorio por la #ChampionsLeague. pic.twitter.com/MXm233MbrK — Gary Erazo (@GaryErazo11) August 1, 2022

وأبرز موقع سي إن إن التركي تصريحات كوتش التي رفض فيها بشكل قاطع الاعتذار لأوكرانيا عن هذه الهتافات قائلا “لن نعتذر من أوكرانيا مطلقًا، ولكن يجب على سفيرهم والمتحدث باسم خارجيتهم الاعتذار لنا على تصريحاتهم غير اللائقة”.

غير أن كوتش أقر في الوقت ذاته بأن هتاف الجمهور لم يكن ضروريًّا وقال “بعيدًا عن هوية نادينا، أرى أن الهتافات غير مناسبة لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ هل نسدّ أفواههم (الجمهور)؟”.

وأضاف “استقبلنا الهدف الثاني في وقت قاتل ولم يحدث أي شيء، وبعدها أُقصينا من البطولة (دوري أبطال أوروبا) ولم تتكرر تلك الهتافات، في رأيي أن ما حدث كان بعد الهدف الأول”.

وتابع “يوجد في بلادنا رياضيون روس وأوكرانيون ونحن لسنا إلى جانب أحد. نحن ضد الحرب، نحن إلى جانب الإنسانية، موقفنا واضح”.

واستطرد “لدينا تاريخ عريق، 115 عاما من الوجود. أرفض بشدة محاولات أولئك الذين يحاولون تلطيخ تاريخنا بسبب هتافات استمرت 20 ثانية واعتبارها عملا منظما”.

Futbol adil bir oyun. Dün Dynamo Kyiv daha güçlüydü.

Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür.

Dost 🇹🇷 halkına 🇺🇦’ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım. — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 28, 2022

استياء أوكرانيا

وكان سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيل بودنار قد أعرب عن استيائه من الهتافات المؤيدة لبوتين، وكتب تغريدة قال فيها “من المحزن للغاية سماع كلمات دعم من مشجعي فنربخشة لقاتل ومعتدٍ روسي قصف بلادنا”.

وأضاف “أنا ممتن للشعب التركي الودود على دعمه لأوكرانيا وعلى تفكيره في التصرفات غير اللائقة للجماهير”.

ويوم الخميس الماضي فتح الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا سريعا وتأديبيا على خلفية سلوك “سيئ مفترض” من جانب جماهير النادي التركي.