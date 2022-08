بعد نيويورك.. كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب جدري القرود

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، مساء الاثنين، حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس جدري القرود من أجل “تعزيز جهود التطعيم في الولاية”.

وكانت حاكمة نيويورك قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ بسبب جدري القرود وقالت “أعلن حالة طوارئ لمواجهة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي جدري القرود”.

To support CA's monkeypox vaccine efforts, we have declared a state of emergency. We're working to ensure those most at-risk are the focus for vaccination & treatment. We’ll continue to work with @WhiteHouse & stand with LGBTQ communities fighting stigmas.https://t.co/XtyE54QOou

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) August 2, 2022