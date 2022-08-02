بعد نيويورك.. كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب جدري القرود

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، مساء الاثنين، حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس جدري القرود من أجل “تعزيز جهود التطعيم في الولاية”.

وكانت حاكمة نيويورك قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ بسبب جدري القرود وقالت “أعلن حالة طوارئ لمواجهة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي جدري القرود”.

To support CA's monkeypox vaccine efforts, we have declared a state of emergency. We're working to ensure those most at-risk are the focus for vaccination & treatment. We’ll continue to work with @WhiteHouse & stand with LGBTQ communities fighting stigmas.https://t.co/XtyE54QOou — Office of the Governor of California (@CAgovernor) August 2, 2022

إعلان حالة الطوارئ

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس جدري القرود، وقال “تعمل كاليفورنيا بشكل عاجل عبر جميع مستويات الحكومة لإبطاء انتشار جدري القرود”.

وأضاف الحاكم أن الولاية تعمل للاستفادة من الاختبارات القوية وتتبع المخالطين والشراكات المجتمعية التي تم تعزيزها خلال الوباء لضمان أن يكون الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم تركيزنا من أجل الحصول على اللقاحات والعلاج والتوعية”.

وتم تأكيد نحو 800 حالة إصابة بجدري القرود في كاليفورنيا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الصحة العامة في الولاية.

وذكرت بيانات الولاية أن 98.3% من هذه الحالات تم تأكيدها لدى الرجال ومعظمهم يعتبرون جزءا من مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

وينتشر الفيروس إلى حد كبير بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال وكذلك المتحولين جنسيا.

وقال مكتب الحاكم إن كاليفورنيا وزعت أكثر من 25 ألف جرعة من اللقاح من إجمالي 61 ألف جرعة تم تلقيها حتى الآن، في حين يوجد نقص في بعض اللقاحات وخاصة لقاح “جينيوس” في جميع أنحاء البلاد.

Read CDC’s updated recommendations for people with #monkeypox. If you have monkeypox, isolate until your rash has fully healed. If you need to go out, cover your rash, wear a well-fitting mask, and avoid public transportation. Learn more: https://t.co/q2CNaAY2mx. pic.twitter.com/UFCI7gJKri — CDC (@CDCgov) August 1, 2022

الوضع في نيويورك

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية الأسبوع الماضي بسبب استمرار انتشار مرض جدري القرود، وكتبت على تويتر “أعلن حالة طوارئ لمواجهة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي المرض”.

وكشفت حاكمة ولاية نيويورك أن أكثر من حالة واحدة من بين كل 4 حالات إصابة بالمرض في الولايات المتحدة موجودة في نيويورك.

وسجلت نيويورك حتى 29 يوليو/تموز ما مجموعه 1383 إصابة مؤكدة بجدري القرود، بحسب ما ذكرت إدارة الصحة في الولاية.

#شاهد

رد د. أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على الانتقادات الموجهة لمنظمة الصحة حول إعلانها #جدري_القرود حالة طوارئ عالمية في حلقة خاصة لبرنامج #مع_الحكيم. pic.twitter.com/XiL4KOzudg — مع الحكيم (@m3alhakim) July 30, 2022

فرص وقف الانتشار تتضاءل

وقال علماء يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية بشأن مرض جدري القرود، إن فرصة وقف انتشار المرض تتضاءل مع زيادة عدد الحالات إلى الضعفين كل أسبوعين ما يشير إلى أن حالة الطوارئ بسبب جدري القرود قد تستمر شهورا.

ونقلت رويترز عن علماء من مختلف أرجاء العالم أن إعداد توقعات لما بعد هذه الفترة أكثر تعقيدا وتوقعوا أن يستمر انتشار العدوى لعدة أشهر وربما لفترة أطول.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية في أوربا أن يصل عدد الإصابات إلى ما يزيد على 27 ألف إصابة بحلول الثاني من أغسطس/آب، في 88 دولة ارتفاعا من 17800 حالة في نحو 70 دولة في أحدث إحصاء.

وكان العالم يتجاهل وجود المرض في أجزاء من أفريقيا بدرجة كبيرة على مدى عقود لكن حالات الإصابة بدأت في الظهور في مايو/أيار الماضي خارج الدول التي يتوطن فيها، وخارج أفريقيا ينتشر المرض أساسا بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.

ويقول الخبراء إن الانتشار الراهن قد يؤدي إلى تحورات في الفيروس تجعله أكثر فاعلية في التفشي بين البشر.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر علماء ألمان دراسة وجدت تحورات في واحدة من 47 حالة إصابة وخلصوا إلى أنها قد تساعد على انتشار الفيروس بسهولة أكبر.