بعد منعها من دخول البلاد.. الأوبرا المصرية ترجئ حفلتي المغنية ناي البرغوثي لأجل غير مسمى

قررت دار الأوبرا المصرية إرجاء حفلتين للمغنية وعازفة الفلوت الفلسطينية ناي البرغوثي كان من المقرر إقامتهما في مصر هذا الأسبوع إلى موعد لاحق من دون الكشف عن أسباب هذا القرار، وقالت الفنانة إنها منعت من دخول البلاد.

وفي بيان مقتضب أكدت دار الأوبرا على صفحتها الرسمية في فيسبوك أمس الاثنين، “تأجيل حفلتي الفنانة ناي البرغوثي إلى موعد آخر يتم تحديده لاحقًا”، وكان من المقرر إقامة الحفلتين يومي الخميس بأوبرا القاهرة والسبت بالمسرح الروماني في منطقة كوم الدكة بالإسكندرية.

ونشرت ناي بيانا على حسابها في فيسبوك أوضحت فيه أن قرار الأوبرا المصرية جاء بعد منعها من دخول مصر في مطار القاهرة لأسباب لا تعرفها، وبعد ثماني ساعات من الانتظار.

وأضافت “صُدِمت، حَزِنت، كم كنت أتحرق شوقا للقائكم في القاهرة والإسكندرية، ولكني الآن مضطرة لأنتظر فرصة مستقبلية، آمل أن تكون قريبة لأكون بينكم”.

وندد عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بما حدث لناي البرغوثي وكتبت إحدى المصريات، تعليقًا على بيان الفنانة الفلسطينية على فيسبوك “نحبك، ننتظرك ونعتذر”، وكتب مدون آخر “تقبلي اعتذارنا عن هذا الجفاء الجهول من موظف لا يعرف قدر مصر”.

وكانت السلطات المصرية قد منعت عام 2018 الفنان الفلسطيني علي سليمان من دخول البلاد للمشاركة بمهرجان الجونة السينمائي المصري عضوًا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهو ما اعتبره المدير الفني للمهرجان أمير رمسيس قرارا يعكس “صورة مؤسفة” عن المهرجانات المصرية.