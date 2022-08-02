المتحدث باسم ائتلاف النصر بالعراق: لابد من مرحلة انتقالية بمشاركة الجميع (فيديو)

قال أحمد الوندي المتحدث باسم ائتلاف النصر العراقي إن المبادرة التي تقدم بها الإطار التنسيقي للائتلاف بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ترمي إلى تحقيق نوع من التحالف السياسي الشامل بين جميع قوى الدولة الوطنية العراقية للدخول في مرحلة سياسية انتقالية.

وأضاف الوندي خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، يوم الاثنين، أن أهمية هذه المرحلة تكمن في تحديد مشاكل العراق بصورة دقيقة وترحيلها إلى حكومة منتخبة من أجل البت فيها.

ولليوم الثالث على التوالي، تتزايد أعداد المعتصمين من التيار الصدري داخل البرلمان العراقي، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة إلى المنطقة الخضراء للانضمام إلى المعتصمين.

ودعا التيار الصدري أنصاره إلى التظاهر في مختلف المدن العراقية باستثناء النجف لدعم المعتصمين في مبنى البرلمان.

في المقابل، تظاهر أنصار الإطار التنسيقي قرب المنطقة الخضراء بعد دعوة الإطار لهم إلى التظاهر السلمي من دون الدخول إلى المنطقة الخضراء.

واعتبر الوندي أن الانتخابات العراقية الأخيرة أفرزت وضعا غير متوازن على المستوى الحزبي أدى إلى عدم الاستقرار السياسي.

وقال إن انسحاب التيار الصدري من المجلس التشريعي عقّد الوضع السياسي في البلاد.

وأضاف أن هذا التيار يمثل ورقة سياسية وازنة في جميع السيناريوهات السياسية التي قد يعرفها العراق مستقبلا، وأنه يريد إحداث ثورة ضد المنظومة السياسية في العراق.

وأشار إلى أن أعضاء التيار يطالبون بتغيير النظام السياسي الحاكم في البلاد رغم أنهم كانوا جزءا من هذا النظام منذ 2003 حتى هذا العام 2022.

وقال إن ائتلاف النصر لا يختلف كثيرا مع مضامين هذه الرغبة عند قادة التيار الصدري “القائمة على التوجه نحو النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي”، مضيفا أن الأمر يحتاج حوارا سياسيا حقيقيا مع باقي التيارات والمكونات السياسية العرقية السنية والكردية وباقي القوى الشيعية الأخرى.