إسرائيل تخشى هجمات انتقامية بعد اعتقال مسؤولَين في حركة الجهاد الإسلامي

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق محيطة بغزة ومعبر إيريز (بيت حانون) أمام الفلسطينيين تحسبًا لوقوع هجمات انتقامية بعد اعتقال اثنين من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، وأعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان الاستنفار ورفع الجاهزية.

وأكدت سرايا القدس أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ المجاهد الكبير بسام السعدي والمجاهد أشرف الجدع أحد كوادر الحركة”.

وقالت “إن جذوة المواجهة لن تنطفئ باعتقال الشيخ المجاهد والقيادي الكبير بسام السعدي وسيبقى مخيم جنين كابوسًا يلاحق جنود الاحتلال ورمزًا مبهرًا للمقاومة والصمود”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني فلسطيني -لم تسمه- أن “السعدي قيادي بارز في الجناح السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية والمعتقل الآخر هو صهره، وهو جامع تبرعات لحركة الجهاد الإسلامي في جنين”.

وقد استشهد الفتى الفلسطيني ضرار الكفريني البالغ من العمر 17 عامًا مساء أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

قناة "كان" العبرية: نشر صور القيادي بسام السعدي من قبل المنظومة الأمنية، جاء بهدف التأكيد على أنه لم يصب بجراح خطيرة، ومن أجل تهدئة الأمور خاصة مع غزة. pic.twitter.com/8V0D41BfkC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 2, 2022

مخاوف من الانتقام

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “بعد تقييم الوضع بعد رصد أنشطة لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، تقرر إغلاق المناطق والطرق المتاخمة للسياج الأمني لقطاع غزة وذلك خشية الاستهداف المباشر”.

وأضاف بيان الجيش “سيتم إغلاق شاطئ زيكيم ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر إيريز أمام حركة العمال، كما سيتم إغلاق كافة المحاور الزراعية في تلك المنطقة” بحسب البيان.

وقال بيان حكومي إن رئيس الوزراء يائير لابيد أجرى تقييما أمنيا، اليوم الثلاثاء، بشأن خطر التهديد.

📊 إنفوجرافيك صفا| من هو بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي؟ pic.twitter.com/uqvTrIAutH — وكالة صفا (@SafaPs) August 2, 2022

جاء ذلك في وقت دعت فيه حركة الجهاد “إلى رصّ الصفوف والعمل بكل قوة على تعزيز روح الانتفاضة المشتعلة، والتصدي لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يستهدفون أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.

وذكر المصدر الفلسطيني أن السعدي أصيب بجروح جراء هجوم كلب للجيش الإسرائيلي عليه خلال اعتقاله، ومع انتشار أنباء اعتقاله بدأت الجماهير تتجمع في مخيم جنين ومدينة نابلس حيث عبر مناصروه عن تضامنهم مع حركة الجهاد الإسلامي.

#شاهد | والدة الشهيـد الفتى ضرار الكفريني، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/b9Ikkt6Ql0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 2, 2022

وقال مدير مستشفى ابن سينا التخصصي إن “زوجة الشيخ بسام السعدي وصلت إلى طوارئ مستشفى ابن سينا بعد الاعتداء عليها من قبل قوات الجيش أثناء اعتقاله”.

كما أشار إلى إصابة شاب عمره 23 عاما بجروح متوسطة، وإصابة آخر من طوباس فجر اليوم الثلاثاء في الرأس ووضع جهاز تنفس اصطناعي له.

ومنذ أواخر مارس/ آذار استشهد خلال عمليات نفذها جيش الاحتلال ما لا يقل عن 55 فلسطينيًّا معظمهم في الضفة الغربية، وبينهم عناصر ينتمون إلى فصائل مسلحة، ومدنيون منهم الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية مداهمة إسرائيلية في جنين.

وخلال الفترة نفسها، قُتل 19 شخصا بهجمات ضد إسرائيليين نفذها فلسطينيون بعضهم من داخل إسرائيل وبعضهم من الضفة الغربية المحتلة، وقتل 3 من منفذي تلك الهجمات.