قتلى بتصادم طائرتين قبل هبوطهما في مطار بولاية كاليفورنيا (فيديو)

قتل شخصان على الأقل في حادث تصادم طائرتين صغيرتين شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء أمس الخميس، أثناء محاولتهما الهبوط في مطار بالولاية.

فقد تصادمت طائرتان صغيرتان قبيل هبوطهما في مطار محلّي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في حادث أسفر عن سقوط قتلى لم يتّضح عددهم في الحال، بحسب ما أفادت به السلطات.

وقالت إدارة الطيران المدني الأمريكية إنّ التصادم وقع بين طائرة (سيسنا 340) الثنائية المحرك وكان على متنها شخصان، وطائرة (سيسنا 152) الأحادية المحرك وكان على متنها الطيار فقط.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.

Report came in at 2:56pm.

Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p

— City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022