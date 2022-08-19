قتلى بتصادم طائرتين قبل هبوطهما في مطار بولاية كاليفورنيا (فيديو)

قتل شخصان على الأقل في حادث تصادم طائرتين صغيرتين شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء أمس الخميس، أثناء محاولتهما الهبوط في مطار بالولاية.

فقد تصادمت طائرتان صغيرتان قبيل هبوطهما في مطار محلّي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في حادث أسفر عن سقوط قتلى لم يتّضح عددهم في الحال، بحسب ما أفادت به السلطات.

وقالت إدارة الطيران المدني الأمريكية إنّ التصادم وقع بين طائرة (سيسنا 340) الثنائية المحرك وكان على متنها شخصان، وطائرة (سيسنا 152) الأحادية المحرك وكان على متنها الطيار فقط.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities. Report came in at 2:56pm. Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p — City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022

وأوضحت في بيان أنّ الطائرتين تصادمتا عندما كان الطياران في مرحلة الهبوط الأخيرة في مطار واتسونفيل المحلّي، وهو منشأة صغيرة تقع على بُعد نحو 120 كلم جنوب مدينة سان فرانسيسكو.

من جانبها قالت إدارة مدينة واتسونفيل إنّ الحادث أسفر عن سقوط قتلى لم تحدّد عددهم، في حين أكد بيان إدارة الطيران المدني أنّ الحادث لم يوقع إصابات على الأرض، مما يعني أنّ العدد الأقصى للضحايا هو 3 أشخاص.

ونقلت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) عن المتحدثة باسم الشرطة المحلية في مدينة واتسونفيل، قولها إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرتين في المطار وإن فرق رجال الإطفاء والشرطة والإغاثة قد هرعت إلى المطار.

وفتحت الوكالة الأمريكية لسلامة النقل تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.