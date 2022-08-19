“سور نيلسون العظيم”.. أب يمني يبني سورًا لحماية الأطفال عقب وفاة ابنه في إحدى المناطق الجبلية

قرر الإعلامي اليمني نائف الوافي بناء سور بهدف حماية الأطفال عقب وفاة ابنه نيلسون إثر السقوط عن أحد الطرق الجبلية الوعرة بمدينة تعز، مطلقًا عليه اسم “سور نيلسون العظيم”.

وكان نائف الوافي برفقة عائلته عندما تعثر ابنه نيلسون (6 سنوات) على أحد الطرق الجبلية في مدينة تعز، وجرى حجزه بالعناية المركزة ليومين كاملين قبل وفاته.

وأعلن الوافي عقب الانتهاء من مراسم جنازة ابنه عن بدء العمل على بناء سور لحماية الكبار والصغار من السقوط في هذه المنطقة الجبلية الوعرة.

وكتب على فيسبوك “لا نريد لأحد أن يفقد طفل أو حبيب بنفس مكان سقوط نيلسون لذلك كنت أنا والشباب في المكان لبناء الجدار”.

وقدّم الأب الشكر لكل من ساعده في بناء السور لا سيما وأن أحد الأصدقاء اقترح تسمية السور باسم “سور نيلسون العظيم” ما نال إعجاب الجميع.

وتابع في منشور آخر “أكملنا اليوم المرحلة الثانية وتبقى الثالثة والأخيرة اليوم أصرت سهاد الوافي أم نيلسون على التواجد في المكان ليكون سور نيلسون صلبًا مليس متماسك أكثر”.

وأشار إلى أن والدة الطفل كانت بجواره في لحظة السقوط عن الطريق، والآن بجوار سُورهِ عند عمليات الإقامة والتشييد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع مبادرة نايف الوافي، وأشادوا بما قدمته العائلة من أجل حماية الأطفال في المدينة.

وكتب حساب لشخص يدعي بشار سنان “لو كل واحد في مجتمعنا فكر بذات التفكير ما كنا لنغرق في الوحل منذ أمد طويل! نحتاج كم نيلسون لنعالج العديد من الأخطاء المتكررة في مجتمعنا بسبب اللامبالاة أو الإهمال”.

ولفت حساب لفتاة تُدعى دينا إلى أنه من النادر ما نجد من يفكر بغيره بطريقة ملؤها الرضا والإحسان والخير، ودعت الله أن يرحم الطفل نيلسون.