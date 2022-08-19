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دراسة موسعة بمشاركة آلاف الباحثين.. التدخين والكحول أبرز أسباب السرطان عالميا

نصف إصابات السرطان في العالم تحدث نتيجة عوامل خطر معينة (غيتي)
19/8/2022-|آخر تحديث: 19/8/202203:27 PM (مكة المكرمة)

بيّنت دراسة موسعة، أن نحو نصف الإصابات بالسرطان في كل أنحاء العالم تحدث نتيجة عوامل خطر معينة أبرزها التدخين والكحول، وفق ما ذكرته دراسة ضخمة نُشرت اليوم الجمعة.

وذكرت الدراسة التي نُشرت في مجلة (ذي لانسيت) الطبية اليوم الجمعة وأجريت ضمن إطار تقرير برنامج عالمي أن “44.4% من وفيات السرطان في كل أنحاء العالم تُعزى إلى عامل خطر تم قياسه”.

والدراسة المعنية أجريت ضمن إطار تقرير برنامج (غلوبال بوردن أوف ديزيز -عبء المرض العالمي)، ويشارك آلاف الباحثين في معظم دول العالم في هذا البرنامج البحثي الواسع الذي تموله مؤسسة بيل غيتس وليس له مثيل من حيث الحجم.

وأتاحت الدراسة معرفة المزيد من التفاصيل عن عوامل الخطر وفقًا لمناطق العالم، مع أن هذه النتائج أكّدت عمومًا ما كان معروفًا أصلًا، وهو أن التدخين يشكّل العامل الرئيسي للإصابة بالسرطان (بنسبة 33.9%) تليه الكحول (بنسبة 7.4%).

التشخيص والعلاج

ودعت الدراسة إلى توجيه قدر كبير من الأهمية للوقاية في مجال الصحة العامة، إذ إن عددًا من عوامل الخطر هذه تتصل بسلوكيات يمكن تغييرها أو تجنبها.

لكن مع ذلك فإن نصف حالات السرطان لا يُعزى إلى عامل خطر معين، مما يدل على أن الوقاية غير كافية.

ورأى معدّو الدراسة في هذا الصدد أن الوقاية يجب أن تتواكب مع ركنين آخرين هما التشخيص المبكر بالقدر الكافي، والعلاجات الفاعلة.

ونشرت مجلة (ذي لانسيت) في العدد نفسه تعليقًا مستقلًّا لاثنين من علماء الأوبئة أيّدا فيه هذه الاستنتاجات، معتبرين أن الدراسة تؤكد أهمية الوقاية.

المصدر : الفرنسية