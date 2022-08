دراسة موسعة بمشاركة آلاف الباحثين.. التدخين والكحول أبرز أسباب السرطان عالميا

بيّنت دراسة موسعة، أن نحو نصف الإصابات بالسرطان في كل أنحاء العالم تحدث نتيجة عوامل خطر معينة أبرزها التدخين والكحول، وفق ما ذكرته دراسة ضخمة نُشرت اليوم الجمعة.

وذكرت الدراسة التي نُشرت في مجلة (ذي لانسيت) الطبية اليوم الجمعة وأجريت ضمن إطار تقرير برنامج عالمي أن “44.4% من وفيات السرطان في كل أنحاء العالم تُعزى إلى عامل خطر تم قياسه”.

NEW #GBDstudy research from 2010-2019 found that a majority of attributable #Cancer DALYs globally were from behavioral risk factors. The top 3 behavioral risk factors for cancer burden were: #smoking 🚬, #alcohol 🍺, & high #BMI . @TheLancet » https://t.co/qPzDKzfLda pic.twitter.com/LnkvlkDHgA

والدراسة المعنية أجريت ضمن إطار تقرير برنامج (غلوبال بوردن أوف ديزيز -عبء المرض العالمي)، ويشارك آلاف الباحثين في معظم دول العالم في هذا البرنامج البحثي الواسع الذي تموله مؤسسة بيل غيتس وليس له مثيل من حيث الحجم.

وأتاحت الدراسة معرفة المزيد من التفاصيل عن عوامل الخطر وفقًا لمناطق العالم، مع أن هذه النتائج أكّدت عمومًا ما كان معروفًا أصلًا، وهو أن التدخين يشكّل العامل الرئيسي للإصابة بالسرطان (بنسبة 33.9%) تليه الكحول (بنسبة 7.4%).

Recent #GBDStudy published @TheLancet

shows that nearly half of #cancer related deaths are due to risk factors. The major identified risk factors were smoking, alcohol use, and high BMI (ALL PREVENTABLE‼️).https://t.co/50lbsg805i pic.twitter.com/5tStEJpg1w

— Parham Habibzadeh (@HabibzadehMD) August 19, 2022