بوتين يحذّر من “كارثة نووية” ويوافق على إرسال بعثة خبراء من “الطاقة الذرية” إلى محطة زابوريجيا

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على إرسال بعثة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا بعدما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه بشأن مخاطر السلامة في محطة الطاقة النووية الأوكرانية.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب ماكرون حول المحادثة الهاتفية التي جمعت بين الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة محادثاتهما في الأيام المقبلة.

وشدد بوتين -بحسب بيان آخر للكرملين حول الاتصال ذاته- على أن أوكرانيا هي المتورطة في قصف الموقع النووي الذي تسيطر عليه روسيا حاليًا، مشيرًا إلى أن كييف وحدها المسؤولة عن خلق خطر “كارثة نووية واسعة النطاق”.

In a phone conversation with President Putin, @EmmanuelMacron expresses support for sending an IAEA expert mission to the Zaporizhzhia nuclear site quickly, under conditions approved by #Ukraine and the UN.

