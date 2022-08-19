برصاصة في الرأس عند خروجه من المسجد.. استشهاد مسنّ فلسطيني بنيران الاحتلال في طوباس (فيديو)

استشهد المسنّ الفلسطيني صلاح توفيق صوافطة، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها جراء رصاص حي أطلقته عليه قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة في طوباس.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن صلاح صوافطة أصيب بالرصاص الحي في رأسه وقد وصفت إصابته بأنها حرجة، ثم أعلن الأطباء عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته.

تغطية صحفية: "لحظة إصابة الشهيد صلاح الصوافطة برصاص الاحتلال عقب خروجه من صلاة الفجر في طوباس" pic.twitter.com/Ke1ESRqpT8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 19, 2022

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع إصابة لمواطن من طوباس (60 عاما) في الرأس وصفت بأنها خطرة، أثناء خروجه من صلاة الفجر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس فجر اليوم الجمعة وأطلقت النار صوب صوافطة أثناء خروجه من صلاة الفجر، كما أصابت شابا من طمون جنوب شرق طوباس بعيار حي في الفخذ.

"ارتقاء الحاج صلاح صوافطة "أبو جبارة" 60 عاماً متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الرأس لدى خروجه من صلاة الفجر في طوباس". pic.twitter.com/rml2uZM4iO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 19, 2022

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شخصين من بلدة طمون جنوب مدينة طوباس بشمال الضفة أصيبا فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة بهدف تنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

شبان يرشقون دوريات الاحتلال بالحجارة أثناء اقتحامها بلدة طمون بمدينة طوباس فجر اليوم pic.twitter.com/y22sOD7Aff — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 19, 2022

مصادر صحفية: "قوات الاح..تلال تعتقل أربعة شبان عقب اقتحام بلدة طمون بطوباس، فجر اليوم، وهم: علي مصطفى بني عودة، مأمون نعيم بني عودة، عايد فرحان بني عودة ومعاذ فرحان بني عودة". pic.twitter.com/G7qDL8z979 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 19, 2022

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من البلدة هم: الأسير المحرر مأمون نعيم بني عودة، وعلي مصطفى بني عودة، ومعاذ فرحان بني عودة، وشقيقه عايد، في حين اعتُقل الطالب الجامعي أكرم حكم الخراز من منزل عائلته في طوباس.