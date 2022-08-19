الأخبار

برصاصة في الرأس عند خروجه من المسجد.. استشهاد مسنّ فلسطيني بنيران الاحتلال في طوباس (فيديو)

الشهيد صلاح توفيق صوافطة (مواقع التواصل)
19/8/2022-|آخر تحديث: 19/8/202201:41 PM (مكة المكرمة)

استشهد المسنّ الفلسطيني صلاح توفيق صوافطة، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها جراء رصاص حي أطلقته عليه قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة في طوباس.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن صلاح صوافطة أصيب بالرصاص الحي في رأسه وقد وصفت إصابته بأنها حرجة، ثم أعلن الأطباء عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع إصابة لمواطن من طوباس (60 عاما) في الرأس وصفت بأنها خطرة، أثناء خروجه من صلاة الفجر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس فجر اليوم الجمعة وأطلقت النار صوب صوافطة أثناء خروجه من صلاة الفجر، كما أصابت شابا من طمون جنوب شرق طوباس بعيار حي في الفخذ.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شخصين من بلدة طمون جنوب مدينة طوباس بشمال الضفة أصيبا فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة بهدف تنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من البلدة هم: الأسير المحرر مأمون نعيم بني عودة، وعلي مصطفى بني عودة، ومعاذ فرحان بني عودة، وشقيقه عايد، في حين اعتُقل الطالب الجامعي أكرم حكم الخراز من منزل عائلته في طوباس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية