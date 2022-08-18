أفغانستان.. عشرات الضحايا بانفجار في مسجد بالعاصمة أثناء صلاة العشاء (فيديو)

قتل 21 شخصا وأصيب العشرات بانفجار بمسجد في العاصمة الأفغانية كابل أثناء صلاة العشاء مساء أمس الأربعاء، دمر خلاله المسجد، بحسب ما ذكرته الشرطة اليوم الخميس.

ونقلت رويترز عن شهود عيان، أن دويّ انفجار قويّ تردد في حي بشمال كابل، هشّم نوافذ المباني المجاورة، وذكر المتحدث باسم الشرطة أن 33 شخصًا آخرين أصيبوا بالانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في مسجد بمنطقة خير خانه في العاصمة الأفغانية كابل.

وتقول حركة طالبان إنها تعيد الأمن إلى الدولة التي مزقتها الحرب وشهدت انخفاضًا في أعمال العنف بشكل عام منذ أن تولت الحركة السلطة وهزمت حكومة تدعمها الولايات المتحدة قبل عام.

ومع ذلك، وقعت عدة هجمات كبيرة في مراكز حضرية في الأشهر القليلة الماضية تبنى تنظيم الدولة بعضها.

وذكر مستشفى تديره منظمة الطوارئ غير الحكومية الإيطالية المتخصصة في علاج ضحايا الحرب في بيان أنه استقبل 27 مصابا بينهم 5 أطفال.