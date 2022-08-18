بعد سنوات من الانتظار.. “ملك التيك توك” يحصل على الجنسية الإيطالية

حصل خابي لام (22 عامًا) السنغالي الأصل والملقب بـ”ملك التيك توك” على الجنسيّة الإيطاليّة، بعد سنواتٍ من الانتظار.

وخابي لام الذي ذاع صيته عالميًّا بسبب محتوى حسابه الطريف، ويتابعه 140 مليون شخص على “تيك توك” يعيش في إيطاليا منذ صغره.

وقال خلال حفل أقيم في مدينة شيفاسو في إقليم بيدمونت الشمالي حيث يقطن “كان لدي شعور داخلي يقول لي دائمًا إنني إيطالي”، وفق مقطع فيديو بثّه الحساب الرسمي لبلدية شيفاسو على إنستغرام.

View this post on Instagram A post shared by Città di Chivasso (@comunedichivasso)

وأضاف في حديثه للصحفيين إنه يشعر بالفخر الشديد لحصوله على الجنسية الإيطالية، ويشعر بمسؤولية كبيرة تجاه القَسم الذي أداه أمام القاضي.

واشتهر خابي لام بشكل أساس ببث مقاطع صامتة تسخر من الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحصد ملايين المتابعين عبر تطبيق “تيك توك” في وقت قياسي.

وأنشأ خابي لام حسابه عبر “تيك توك” خلال إغلاق البلاد إثر جائحة كورونا، وحظي بإعجاب واسع بين رواد مواقع التواصل بسبب بساطة المادة المقدمة وطرافتها.