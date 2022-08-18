أردوغان: نخشى تكرار كارثة تشرنوبل في أوكرانيا وسنقدم الدعم اللازم لإعمارها (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أنقرة ستقدم الدعم اللازم لإعادة إعمار أوكرانيا، وذلك في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباحثات الثلاثية التي جمعت الرئيسين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مدينة لفيف الأوكرانية.

وأضاف “سأبحث مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) ملف تبادل الأسرى مع أوكرانيا”، محذرًا في الوقت نفسه من خطر حصول كارثة “تشيرنوبل أخرى” في أوكرانيا.

وتابع أردوغان “بحثت في الاجتماع مع زيلينسكي وغوتيريش فرص تحويل المناخ الإيجابي بعد اتفاق إسطنبول إلى سلام دائم”.

وأشار إلى أن العالم بأسره بدأ يشعر بالانعكاسات الإيجابية لاتفاقية إسطنبول التي مكّنت من تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود إلى العالم.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني زيارة نظيره التركي إلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا “رسالة دعم قوية”، وذلك وفق ما كتبه على تلغرام، مشيرًا أنه ناقش معه ملف صادرات الحبوب والوضع في محطة زابوريجيا النووية.

وأضاف عبر تلغرام أنه “ينبغي على الأمم المتحدة أن تضمن سلامة هذا الموقع الاستراتيجي ونزع السلاح منه وتحريره الكامل من القوات الروسية”، مندّدًا بـ”الرعب المتعمّد” الذي تسببه روسيا الذي “قد تكون له تداعيات كارثية كبرى على العالم بأسره”، وفق تعبيره عقب محادثات أجراها مع غوتيريش في لفيف.





وأضاف “أولينا اهتمامًا خاصًا لموضوع الابتزاز النووي الروسي في زابوريجيا”، واصفًا الممارسات الروسية بأنها “إرهاب متعمد قد يؤدي إلى عواقب كارثية على العالم بأسره”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي ذاته “لا حل لأزمة الغذاء العالمية دون توفر الأسمدة الروسية والحبوب الأوكرانية”، مشيرًا إلى أن 21 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية خلال الشهر الماضي.

وحثّ غوتيرش موسكو وكييف على إظهار روح التسوية، وفق تعبيره.

ووقّعت تركيا وأوكرانيا اتفاقية على هامش زيارة أردوغان إلى كييف، الخميس، من أجل إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقّعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوربا) إلى العالم.