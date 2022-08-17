بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 20 شخصا في انقلاب حافلة شمال شرقي مصر (شاهد)

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون، صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب حافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) على طريق الإسماعيلية – القاهرة، بينما سادت حالة من الحزن بين أهالي الضحايا.

وصرّح مصدر أمني لوسائل إعلام محلية بأن هناك 8 أطفال بين المصابين، وأن الإصابات تتراوح بين كسور وارتجاجات وجروح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية (شمال شرقي البلاد) إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته، وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد وقع الحادث في وصلة أبو سلطان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبيّن مصرع 7 أشخاص نُقلت جثثهم إلى مشرحة فايد، كما نُقل 13 مصابًا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة.

يأتي الحادث بعد أسبوعين فقط من حادث آخر لقي فيه 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في تصادم بين سيارة نصف نقل وحافلة صغيرة لنقل الركاب (ميكروباص) بمحافظة سوهاج جنوبي مصر.

كما يأتي الحادث بعد شهر من حادث مروع آخر، حيث لقي 25 شخصًا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في تصادم بين حافلة نقل جماعي وسيارة نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي بمحافظة المنيا جنوب القاهرة.

ووفق أرقام رسمية، فقد لقي 7 آلاف شخص مصرعهم وأصيب نحو 57 ألفًا خلال حوادث طرق في مصر عام 2020.

وعدّد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي) أبرز أسباب حوادث السير في مصر، مثل التراخي في تطبيق معايير الأمان وعدم صيانة الطرق ورعونة القيادة وعدم التزام السائقين بتعليمات المرور.