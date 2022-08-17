“سأشتري مانشستر يونايتد”.. إيلون ماسك يفجر جدلا بـ”مزحة” على تويتر

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلًا كبيرًا خلال فترة وجيزة، من خلال تغريدة زعم فيها أنه سيشتري النادي الإنجليزي المتعثر مانشستر يونايتد، قبل أن يكتب في تغريدة أخرى أنها كانت “مزحة”.

وكان ماسك -الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وأغنى رجل في العالم- قد أشار إلى نادي مانشستر يونايتد في تغريدة له في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وكتب ماسك “كي أكون واضحًا، أنا أؤيد النصف الأيسر للحزب الجمهوري والنصف الأيمن للحزب الديمقراطي!”، وأضاف “أيضًا، سأشتري مانشستر يونايتد”.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

وسرعان ما جذبت كلمات إيلون ماسك الأنظار بشكل هائل، وأعيد نشر التغريدة من أكثر من 36 ألف مستخدم، كما حصدت نحو 200 ألف إعجاب خلال ساعتين فقط.

ولدى سؤال أحد المتابعين له عن مدى جديته بشأن شراء النادي قال “لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة على تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي”.

واستهل مانشستر يونايتد الموسم الجديد بشكل كارثي، إذ خسر بهدفين لهدف أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، قبل أن يتلقى في مرماه أربعة أهداف نظيفة أمام برنتفورد.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

ويُعد يونايتد واحدًا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوربا/دوري أبطال أوربا ثلاث مرات، بينما تبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه إسترليني.

وبسبب تراجعه في الدوري، شهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير مانشستر يونايتد على عائلة غليزر، التي اشترت النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (955.51 مليون دولار).

ولم يحرز مانشستر يونايتد أي لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ آخر موسم للسير أليكس فيرغسون في منصب المدير الفني للفريق (2012 / 2013)، كما لم يحرز أي لقب طوال خمسة أعوام.

وكانت بعض الجماهير قد طالبت ماسك بشراء يونايتد بدلًا من تويتر، بينما يحاول هو التراجع عن صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، الأمر الذي دفع الشركة إلى مقاضاته.

معركة مع تويتر

ومطلع الشهر الجاري، باع ماسك أسهمًا في شركته (تسلا) مقابل 7 مليارات دولار، تحسبًا لأي طارئ في معركته مع تويتر.

وبحسب مستند قُدّم إلى لجنة الأوراق المالية (الهيئة الناظمة للأسواق المالية في الولايات المتحدة) ونُشر على موقعها الإلكتروني، فقد تخلّى ماسك عن نحو 7.9 ملايين سهم في “تسلا” بين 5 و9 أغسطس/آب.

وفي أبريل/نيسان، وقّع إيلون ماسك اتفاقًا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر قبل أن يفسخه بمبادرة منه في يوليو/تموز، حيث كان قد تعهد بدفع 54.20 دولارًا للسهم الواحد .