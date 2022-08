“سأشتري مانشستر يونايتد”.. إيلون ماسك يفجر جدلا بـ”مزحة” على تويتر

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلًا كبيرًا خلال فترة وجيزة، من خلال تغريدة زعم فيها أنه سيشتري النادي الإنجليزي المتعثر مانشستر يونايتد، قبل أن يكتب في تغريدة أخرى أنها كانت “مزحة”.

وكان ماسك -الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وأغنى رجل في العالم- قد أشار إلى نادي مانشستر يونايتد في تغريدة له في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وكتب ماسك “كي أكون واضحًا، أنا أؤيد النصف الأيسر للحزب الجمهوري والنصف الأيمن للحزب الديمقراطي!”، وأضاف “أيضًا، سأشتري مانشستر يونايتد”.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

وسرعان ما جذبت كلمات إيلون ماسك الأنظار بشكل هائل، وأعيد نشر التغريدة من أكثر من 36 ألف مستخدم، كما حصدت نحو 200 ألف إعجاب خلال ساعتين فقط.

ولدى سؤال أحد المتابعين له عن مدى جديته بشأن شراء النادي قال “لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة على تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي”.

واستهل مانشستر يونايتد الموسم الجديد بشكل كارثي، إذ خسر بهدفين لهدف أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، قبل أن يتلقى في مرماه أربعة أهداف نظيفة أمام برنتفورد.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022