هيدروجيل علاج صيني واعد لأورام السرطان.. كيف يعمل؟

طوّر علماء صينيون مادة تسمى (هيدروجيل) قد يكون لها تأثير مزدوج في مكافحة السرطان، وذلك عن طريق حرق الأورام بشكل أكثر دقة وتعزيز مناعة الأشخاص ضد الأورام.

وقام علماء بجامعة (سوتشو) الصينية بتوزيع أيونات الكالسيوم والمنغنيز داخل هيدروجيل متناهي الصغر، وهو ما يعمل على إنتاج المزيد من الحرارة في مكان الخلايا السرطانية مع عدم الإضرار بالأنسجة السليمة المحيطة.

وجاء في دراسة نشرتها مجلة (ساينس أدفانس) العلمية أن المادة الجديدة تقوم على معدن من شأنه رفع فاعلية التسخين وتقييد منطقة التسخين، وهي استراتيجية استئصال الورم الموضعي التي تُستخدم سريريًّا.

وستعمل خلايا السرطان المحترقة بعد ذلك حتى الموت مع أيونات الكالسيوم والمنغنيز لتهيئة استجابات مناعية فطرية فعالة ضد الورم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.

وأوضح خبراء معهد مواد النانو بجامعة سوتشو أن العلاج الجديد يعتمد على تغليف أيونات الكالسيوم والمنغنيز في هيدروجيل صغير قائم على الألجينات يمكنه إنتاج المزيد من الحرارة في بقعة محددة، فضلًا عن قدرته على تجنب التسبب في أضرار حرارية للأنسجة السليمة القريبة.

كما أظهرت الدراسة أن وجود أيونات الكالسيوم الزائدة خارج الخلية يعمل على تنبيه الخلايا السرطانية بالضرر الحراري الخفيف، وبالتالي تعزيز الاستئصال الكامل للورم الأساسي.

كما أن المسارات الجزيئية التي يتم تنشيطها في هذه الآلية يمكن أن تمنع نمو الأورام المنتشرة والانتكاسة.

إلا أن المنتجات الدوائية الصينية غالبًا لا تحصل على موافقات الجهات الصحية الأمريكية والأوربية.