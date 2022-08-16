ذهبوا للتسوق فاحتُجزوا.. هلع في أحد متاجر شنغهاي بسبب كورونا (فيديو)

أثارت الخشية من فرض إغلاق بسبب مخالطة واحدة لمصاب بفيروس كورونا، حالة من الهلع في أحد متاجر مجموعة (أيكيا) للأثاث في شنغهاي عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتطبق الصين استراتيجية صحية صارمة لمكافحة كوفيد-19 فتضع المصابين وأحيانًا المخالطين في الحجر الصحي، وتفرض تدابير إغلاق موجّهة كما أنها تجري فحوصا إلزامية شاملة.

وفي الربيع الماضي، خضعت شنغهاي -العاصمة الاقتصادية للصين- لإغلاق استمرّ شهرين لمكافحة أسوأ موجة وبائية في البلاد منذ عامين.

احتجاز.. وفرار

وبعد اكتشاف حالة مخالطة واحدة يوم السبت في متجر أيكيا، حاولت السلطات احتجاز جميع زبائن المجموعة السويدية، لفرض حجر عليهم.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، عائلات عالقة في المتجر خلف أبواب زجاجية، وفي مشاهد أخرى كان الزبائن يفرّون من باب بدا أنه مخرج طوارئ في المتجر.

بعد اكتشاف حالة إيجابية لمريض كورونا.. هروب جماعي لزوار إيكيا بالصين إثر محاولة احتجازهم بالمتجر#الجزيرة_مباشر #الصين pic.twitter.com/1jswwgchvp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2022

يأتي ذلك في وقت واجه فيه الحراس صعوبات في إبقاء الأبواب مغلقة بسبب الحشد الكبير من الناس الذي كان يتدافع ويحاول الفرار بشتى الطرق.

وأصبح مثل هذا المشهد غير مستغرب في الصين، ففي شنغهاي أيضًا فرّ موظّفون يوم الجمعة بعد اكتشاف حالة مخالطة في مبنى يضمّ مكاتب بإحدى المناطق.

وفي الآونة الأخيرة، تثير التدابير الصارمة المطبّقة في الصين لمكافحة تفشي الفيروس -ومن بينها وضع المصابين بشكل تلقائي في مراكز حجر- استياء بعض السكان.

وفي مطلع الشهر، وُضع 80 ألف سائح في الحجر الصحي في جزيرة هاينان الاستوائية بجنوب البلاد، وهي وجهة مقصودة في الصين في هذه الفترة من العام.

وفي وقت تمكن فيه بعض الناس من العودة إلى مدنهم الأصلية، فإن عشرات الآلاف من المصطافين ظلوا عالقين في الجزيرة، وقد خرج بعض السكان يحتجّون على ذلك في نهاية الأسبوع الماضي.