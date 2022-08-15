“مع الحكيم”.. دراسة تكشف العلاقة بين البوتاسيوم وصحة القلب لدى النساء (فيديو)

وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة القلب الأوربية أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن تكون أساسية لتحسين صحة القلب لدى النساء.

وحلل الباحثون العلاقة بين ضغط الدم وتناول البوتاسيوم لدى حوالي 25 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا -أكثر من نصفهم من النساء- وخلصوا إلى أن زيادة تناول البوتاسيوم لدى النساء يرتبط بانخفاض ضغط الدم، وخاصة بالنسبة للنساء المعتادات على تناول كميات كبيرة من الصوديوم.

ووجد الباحثون كذلك أنه مقابل كل غرام من البوتاسيوم يتم استهلاكه يوميًّا، ينخفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 2.4 ملم زئبق، كما أن النساء اللاتي تناولن كمية أعلى من البوتاسيوم كان خطر دخولهن المستشفى أو الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أقل بنسبة 11%، وانخفض هذا الخطر عند الرجال بنسبة 7%.

ويعد البوتاسيوم عنصرًا غذائيًّا حيويًّا يساعد على نقل العناصر الغذائية إلى الخلايا ويلعب دورًا رئيسيًّا في وظيفة الأعصاب وقوة العضلات وصحة القلب.

ويتوفر البوتاسيوم في الفواكه مثل الموز والأفوكادو والمشمش المجفف، إضافة إلى الخضراوات مثل السبانخ والفاصوليا والبطاطا.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تتسبب في وفاة من بين كل 4 وفيات بين الرجال، ووفاة من كل 5 وفيات بين النساء في الولايات المتحدة.

ويشير العديد من الخبراء إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم والأطعمة المصنعة من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن هذه الدراسة نوهت إلى أن تناول المزيد من البوتاسيوم يمكن أن يساعد الكلى على التخلص من الصوديوم في الدم، مما يساعد على انخفاض ضغط الدم.

وفي المقابل يحذر الخبراء من زيادة مقدار البوتاسيوم في النظام الغذائي بشكل كبير بسبب تأثيره في وظائف الكلى، وبالتالي فمن المهم استشارة الطبيب قبل زيادة البوتاسيوم في الوجبات.