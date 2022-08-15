لحظة استقبال صهريج ماء في قرية تعاني من الجفاف في الصومال (شاهد)

نشر الناشط الكويتي عادل العازمي مقطعًا مصورًا عبر حسابه في تويتر يُظهر لحظة استقبال صهريج ماء في قرية تعاني من الجفاف في الصومال.

وقال العازمي -عضو فريق التآخي الخيري- إن الفريق وزع مساعدات على 7 آلاف أسرة في مدينة بيدوا الصومالية، ثانية أكثر المدن تضررًا بالمجاعة، يستفيد منها 35 ألف شخص.

وكانت الأمم المتحدة والمجلس النرويجي للاجئين قد قالا إن عدد النازحين في الصومال وصل إلى مليون شخص بسبب موجة الجفاف الشديد التي تجتاح البلاد.

وذكرت الأمم المتحدة والمنظمة الدولية أن أكثر من 755 ألف شخص نزحوا خلال العام الجاري، في موجة جفاف شديدة لم تشهدها الصومال منذ 40 عامًا.

وتحذر المنظمات الدولية من بلوغ عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي ما يتراوح من 5 إلى 7 ملايين صومالي خلال الأشهر القادمة.