لا تقتصر على الألبان.. إليك 4 مشروبات صحية لسلامة العظام وتقويتها

أبرز موقع “إيت ذيس Eat This” (كل هذا) المعني بشؤون الصحة والتعذية، بعض المشروبات الصحية التي تساعد على زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم وتزود العظام بالعناصر الغذائية التي تحتاج إليها لتنمو بقوة، من دون أن تقتصر على منتجات الألبان فحسب.

وبحسب دراسة نشرت في مجلة (أوبن أورتوبيديك) عام 2012 يحتاج الجسم إلى عدد من العناصر الغذائية الأساسية الضرورية لتقوية العظام، منها الكالسيوم وفيتامين “د” والمغنيسيوم وفيتامين “ك” والفوسفور والبورون وفيتامين “ج” والبوتاسيوم.

ويمكن أن يوفر لك نظام غذائي متوازن ومتنوع جميع احتياجات عظامك ولا سيما مع تناول الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والبذور والبروتينات الخالية من الدهون.

عصير البرقوق

وحسب موقع “إيت ذيس” يأتي على رأس قائمة المشروبات المقوية للعظام عصير البرقوق الذي يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين “ك” بجانب الفوسفور والبورون والبوتاسيوم، حيث تعمل هذه العناصر جميعها في انسجام لدعم بنية عظام الجسم وحمايتها مع التقدم في العمر.

ونقل الموقع عن خبراء التغذية تشديدهم على ضرورة الحصول على العصير من دون أي مشتقات للسكر لأنه يُضعف من قوة العظام مع الوقت.

الشاي الأخضر

يأتي الشاي الأخضر في المرتبة الثانية ضمن أفضل المشروبات لصحة العظام.

وتشير تقارير إعلامية طبية إلى أن احتواء هذا النوع من الشاي على مضادات الأكسدة القوية والمركبات الأخرى، يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو ما يعين على الحفاظ على قوة العظام.

وذكر موقع “إيت ذيس” أن المختصين بالتغذية خلصوا إلى أن مكونات الشاي الأخضر النشطة بيولوجيًّا قد تقلل من خطر كسور العظام من خلال تحسين كثافة المعادن في العظام (بي إم دي) ودعم نموها.

ووجدت إحدى الدراسات أن كثافة المعادن في عظام النساء (بي إم دي) تنخفض بشكل كبير في أول 3 أو 5 سنوات بعد انقطاع الطمث مباشرة، مما يتطلب زيادة حصة الكالسيوم التي يحصلن عليها يوميًّا.

العصير الأخضر

يمكن أيضا إضافة عصير الأوراق الخضراء الذي يضم خضراوات مثل (البقدونس والكزبرة والخس واللفت والكرنب) إلى قائمة المشروبات التي تحافظ على صحة العظام.

وتحتوي الخضراوات على فيتامين “ك” الذي يلعب دورًا كبيرًا في تقوية العظام وتعزيز تكوينها، مما يعني أنه يساعد على تقوية مصفوفة العظام التي تتكون من ألياف البروتين وهي أساس تكوين العظام.

مشروب الكفير

يعد الكفير (اللبن الرائب) أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم بسبب نقاوته، ويصنع الكفير من منتجات الألبان ويساعد أيضًا على زيادة كثافة العظام.

وبحسب الدراسات، فإن الكفير -وهو حليب نقي متخمر غير ممزوج بالماء- ويحتوي على معظم العناصر الغذائية.

ويتم تخمير الكفير بالخميرة والبكتيريا، في حين يتم تخمير اللبن (الزبادي) باستخدام البكتيريا فقط.