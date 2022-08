صمموا جهازا قد يغير حياة مرضى السكر.. فوز 5 طلاب مصريين بالمركز الأول في مسابقة عالمية (شاهد)

فاز خمسة طلاب مصريين من قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة الأمريكية في القاهرة بالمركز الأول في مسابقة عالمية نظمتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وتمكن الطلاب الخمسة من تصميم جهاز (جلوكوكليب) الذي يعمل على قياس مستوى الجلوكوز في الدم لمرضى السكر، ضمن مشاركتهم في مسابقة تصميم الرعاية الصحية بجامعة جونز هوبكنزالتي تتركز حول مسارات الصحة الرقمية.

وقالت كلية هندسة الإلكترونيات بالجامعة الأمريكية في بيان على فيسبوك، إن الطلاب الخمسة الفائزين بالمركز الأول في مسابقة جونز هوبكنز التي نظمت في 27 يوليو/تموز الماضي، هم مها شطة وفاطمة لقمة ومصطفى نصير وأحمد الغول وسيف أحمد.

وأشار البيان إلى أن مسابقة تصميم الرعاية الصحية بجامعة جونز هوبكنز لعام 2022 شارك فيها طلاب جامعيين وخريجين من جميع أنحاء العالم، حيث تنافس خلالها 120 مشروعًا مقدمًا من 74 جامعة و18 دولة مختلفة.

وتمكن مشروع (جلوكوكليب) للطلاب المصريين من الحصول على المركز الأول بعد أن تم ترشيحه ضمن 7 مرشحين آخرين لمسار التصميم الرقمي. وعمل الطلاب على تصميم جهاز (جلوكوكليب) وتطويره كجزء من مشروع تخرُّجهم.

ويقوم الجهاز بمراقبة مستوى الجلوكوز في الدم بمستوى عالي من الدقة والأمان ودون تدخل جراحي، باستخدام تقنية التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة.

ويتيح الجهاز تسهيل حياة مرضى السكر؛ حيث يعتبر بديل لوخز الأصابع وغيرها من الاختبارات.

ووفقًا للبيان، يمكن أن يتصل جهاز (جلوكوكليب) أيضا بتطبيق على الهاتف الجوال، ما يسمح لمرضى السكر بمراقبة مستوى السكر في الدم على مدار الساعة.

وفي السياق، نقلت النسخة العربية من مجلة (سيانتفيك أمريكان للعلم) عن الطالب مصطفى نصير شعوره بالفخر لتمثيل الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومصر في هذه المسابقة الدولية.

وقال في تصريحات للمجلة إن جهاز (جلوكوكليب) ذو تأثير واسع النطاق؛ لأن لديه القدرة على التأثير على حياة 537 مليون مريض سكر حول العالم.

وأوضحت الطالبة فاطمة لقمة أن الطرق التقليدية لاختبار مرض السكر قد تُشكل حاجزا نفسيّا لدى العديد من المرضى وتمنعهم من الخضوع للقياس بانتظام، في حين أن الجهاز المُقدم يعتبر بديل أكثر سهولة وأمان وراحة أيضًا.

Digital Health Track

1st Place – GlucoClip: Non-Invasive Glucose Monitoring Using Near-Infrared Spectroscopy, The American University In Cairo

2nd Place – Moon Band: An App Concept and Wearable Solution to Drownings from Children with Autism, Brown University

— Johns Hopkins CBID (@jhu_cbid) April 20, 2022