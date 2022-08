من الأسْر إلى اعتناق الإسلام.. أسترالي يحكي رحلته مع “طالبان” وسر عودته لأفغانستان (فيديو)

تحولت حياة المعلم الأسترالي تيموثي ويكس بشكل جذري بعد أسره من قبل عناصر حركة طالبان الأفغانية قبل سنوات، لكن الغريب في قصته أنه أصبح شخصًا داعمًا للحركة وأحد ضيوف فعالياتها.

وأعلن أنس حقاني القيادي بطالبان في منشور على تويتر عودة ويكس إلى أفغانستان باعتباره ضيفًا على الحركة ومسؤوليها.

Timothy Weeks & I went on an "unpleasant" journey. In my thorny trip, I realised the meaning of miseries which I will never wish for others. He met people who with high morals & behavior,changed his world,made him Jibrail Umar.Dear Umar! Welcome to free & independent Afghanistan. pic.twitter.com/FiEvqZNxve

— Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) August 13, 2022