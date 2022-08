بعد وفاة 14 طفلا.. تحذير من مخاطر الكرسي الهزاز أثناء النوم

أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالولايات المتحدة، في يونيو/حزيران الماضي، تحذيرات من الكرسي الهزاز للأطفال بعد ربط وفاة 14 طفلا باستخدامه.

وقال موقع (فيري ويل فاميلي) الأمريكي المتخصص في التربية، إن الوفيات كانت بين عامي 2009 و2021.

وتتماشى نصيحة لجنة السلامة مع تقرير أصدرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تؤكد أن هذه الكراسي لا تصلح للنوم.

#Alert: CPSC and @Kids2Co are alerting consumers to at least one reported death in 2019 of an infant in a Bright Starts Rocker. Kids2 Bright Starts and Baby Einstein Rockers should never be used for sleep and infants should never be unsupervised or unrestrained in the Rockers. pic.twitter.com/JKKdXYHRsx

