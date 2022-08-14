مصر.. عشرات القتلى والجرحى في حريق داخل كنيسة بمحافظة الجيزة (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 41 شخصًا في مصر مصرعهم وأصيب آخرون إثر حريق شب في كنيسة بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحريق اشتعل بكنيسة أبو سيفين في منطقة المنيرة بإمبابة صباح اليوم، وأنه تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق، وأن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات.





وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وبحسب البيان، فقد أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية عن أن الحريق نشب في تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة -الذي يضم عددًا من قاعات الدروس- نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي فى حالات الإصابات والوفيات.

تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم الموافق 14 الجارى بحدوث حريق داخل #كنيسة #أبو_سيفين بمنطقة #المنيرة_الغربية بالجيزة .. على الفور إنتقلت قوات الحماية #المدنية وتم السيطرة على #الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات ، pic.twitter.com/licBdGvQN1 — وزارة الداخلية (@moiegy) August 14, 2022

ودفعت وزارة الصحة المصرية بـ37 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيَي (إمبابة العام) و(العجوزة). وقالت في بيان إنه يجري التعامل مع الحالات المصابة وكذلك حالات الوفاة.

وأمر النائب العام المصري بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة الحريق، وانتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان عبر فيسبوك، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه وجّه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا.

من ناحيته، قال البابا تواضروس الثاني في بيان إنه يتابع بكل الأسى الحادث الأليم، وأضاف أنه على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسؤولين.

بدوره، انتقل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد إلى موقع الحريق لمعاينته والوقوف علي ملابسات الحريق ومتابعه أعمال نقل المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. وكلّف المحافظ -وفق بيان- مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة لأسر المتوفين والمصابين.

وقررت وزارة التضامن صرف 100 ألف جنيه لأسر الضحايا بالتنسيق مع الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان “تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألفًا في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف لكل حالة إصابة، ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهري للأسر التي فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، كما تقرر صرف 50 ألف جنيه أخرى لأسر الضحايا من الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية”.

الأزهر يعزّي

من جهته، أعرب الأزهر الشريف عن تعازيه في ضحايا الكنيسة، وأكد في بيان عبر فيسبوك أن “الأزهر وعلماءه وشيوخه يقفون إلى جانب إخوتهم في هذا الحادث الأليم، ويتقدمون بخالص العزاء إلى أسر الضحايا”، معربًا عن استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم إلى جانب مؤسسات الدولة للمصابين وجاهزية مستشفيات الأزهر لاستقبال المصابين، مع تقديم الدعم النفسي لهم.

تضامن عربي

وتتوالى ردود الفعل العربية على الحادث، وقالت الخارجية الأردنية في بيان “نعرب عن تعازينا لمصر في ضحايا حادث الحريق الأليم بكنيسة الجيزة الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات”.

وقالت الخارجية العراقية في بيان “نعرب عن خالص تعازينا لمصر في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة”. كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن تعازيه في ضحايا الحادث.