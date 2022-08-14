جنازة مهيبة.. مصرع 4 أشقاء صعقا بالكهرباء أثناء ري أرضهم الزراعية جنوبي مصر (شاهد)

لقي 4 أشقاء مصرعهم صعقًا بالكهرباء، إثر سقوط سلك كهربائي عليهم في قرية تابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم جنوبي مصر، وفق مواقع إخبارية محلية.

وكان الأشقاء الأربعة موجودين في أرضهم الزراعية ليل الجمعة لريها عندما سقط أحد أسلاك كهرباء الضغط العالي فجأة على ثلاثة منهم، فهرع الرابع واحتضنهم ليموتوا جميعًا.

مصرع 4 أشقاء صعقًًًا بالكهرباء في الفيوم https://t.co/jpgTurGe8t — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) August 12, 2022

ووفقًا لمباحث المنطقة، فإن الأشقاء الأربعة هم سيد راغب سالم (60 عامًا) ورمضان (48 سنة) ومحمد (45 عامًا) وجودة ( 38 سنة).

ونقلت بعض المواقع رواية ابن عم المتوفين عن الحادث، قال فيها إن ابن عمه محمد كان يحاول ري الأرض الزراعية المجاورة لمنزله، وأثناء حفره باستخدام فأس لتوصيل المياه أصيب بماس كهربائى نتيجة وجود خط كهرباء عشوائي في باطن الأرض، فاستغاث أشقاءه الثلاثة الذين أسرعوا إليه لإنقاذه فلقوا مصرعهم جميعًا في الحال صعقًا بالكهرباء.

وأضاف أن خط الكهرباء كان قد تم توصيله عن طريق الممارسة ووضعه في الأرض، وأكد أن الأهالي حاولوا منع الشقيق الأصغر من الاقتراب لإنقاذ أشقائه الثلاثة المصابين بالصعق وسط المياه لحين فصل التيار الكهربائي، ولكنه رفض وكانت آخر كلماته “أنا هأعيش ليه أنا هأحصّل إخواتي”، فلحق بهم وماتوا جميعًا محتضنين بعضهم بعضًا وفشلت محاولات الأهالي لإنقاذهم.

وشيعت القرية جثامين الأشقاء الأربعة وسط حالة من الحزن الشديد.