يتحدث ويمزح.. سلمان رشدي يتعافى بعد رفع جهاز التنفس الصناعي عنه إثر حادث الطعن

قال أندرو ويلي، وكيل أعمال الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، إن الكاتب يتماثل للشفاء وأصبح بإمكانه الحديث، وذلك بعد حادث الطعن الذي تعرّض له في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية عن تغريدة للكاتب البريطاني الأمريكي عايش تيسير -تم حذفها في وقت لاحق- أنه تم رفع جهاز التنفس الصناعي عن رشدي (75 عامًا) وأنه يتحدث ويمزح، وهو ما أكده وكيل المؤلف لوسائل إعلام أمريكية.

وكان وكيل أعمال رشدي قد قال في وقت سابق -في تصريح لصحيفة التايمز البريطانية- إنه كان موضوعًا على جهاز التنفس الصناعي، وقد يفقد إحدى عينيه بعد إصابته في ذراعه وكبده خلال الهجوم.

وكان الكاتب البريطاني المولود في الهند -الذي أدت روايته (آيات شيطانية) إلى تهديدات بالقتل من إيران في ثمانينيات القرن الماضي- على وشك إلقاء محاضرة على مسرح إحدى المؤسسات الأمريكية في ولاية نيويورك عندما تعرّض للهجوم.

وغرّد رئيس المؤسسة التي وقع بها الهجوم مايكل هيل، مؤكدًا تحسّن حالة رشدي ورفع جهاز التنفس الصناعي عنه.

وأمس السبت، أعلن القضاء الأمريكي توجيه تهمة الشروع في القتل والاعتداء إلى هادي مطر (24 عامًا) الذي تقدم بإقرار براءة أمام محكمة غربي نيويورك، وتقدم محامي مطر بالدفوع نيابة عنه خلال جلسة استماع رسمية، وقد تصل عقوبة التهمتين إلى السجن 36 عامًا.

ووفقًا للشرطة، فقد تعرّض سلمان لطعنة واحدة على الأقل في رقبته وأخرى في بطنه قبل نقله إلى المستشفى.

