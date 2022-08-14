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بسبب تغيير كلمة سر الإنترنت.. شاب يقتل شقيقه جنوبي العراق

اعترف المتهم البالغ من العمر 22 عامًا بارتكاب الجريمة (رويترز)
14/8/2022-|آخر تحديث: 14/8/202203:35 PM (مكة المكرمة)

شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق جريمة مروعة حيث أقدم شاب على قتل شقيقه بسبب تغييره كلمة سر شبكة الإنترنت الخاصة بالمنزل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة كشفت مقتل شاب إثر تعرضه لإصابة دقيقة بالرقبة أدت إلى قطع بالحبل الشوكى، مما تسبب في إصابته بشلل تام ثم وفاته.

ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة قولها إنه تم توجيه الاتهام إلى شقيق الضحية عقب مواجهته بالأدلة والبراهين المتوافرة ضده.

واعترف المتهم (22 عامًا) بارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى وقوع خلاف بينه وبين شقيقه حول تغيير رمز المرور لشبكة الإنترنت في المنزل، مما دفعه إلى طعن المجني عليه بسكين مطبخ.

 

وأوضح المتهم أنه حاول إخفاء الجريمة التي ارتكبها، بينما قرر قاضي التحقيق توقيفه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مع الحادث المؤسف معبّرين عن غضبهم بسبب تدهور الأوضاع في البلاد لهذه الدرجة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام عراقية