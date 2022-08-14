بسبب تغيير كلمة سر الإنترنت.. شاب يقتل شقيقه جنوبي العراق

شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق جريمة مروعة حيث أقدم شاب على قتل شقيقه بسبب تغييره كلمة سر شبكة الإنترنت الخاصة بالمنزل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة كشفت مقتل شاب إثر تعرضه لإصابة دقيقة بالرقبة أدت إلى قطع بالحبل الشوكى، مما تسبب في إصابته بشلل تام ثم وفاته.

ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة قولها إنه تم توجيه الاتهام إلى شقيق الضحية عقب مواجهته بالأدلة والبراهين المتوافرة ضده.

واعترف المتهم (22 عامًا) بارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى وقوع خلاف بينه وبين شقيقه حول تغيير رمز المرور لشبكة الإنترنت في المنزل، مما دفعه إلى طعن المجني عليه بسكين مطبخ.

كشفت شرطة محافظة ذي قار جنوبي العراق عن ملابسات جريمة قتل ارتكبها شقيق المجني عليه بسبب تغييره الرمز السري لشبكة الانترنت الخاصة بالمنزل في واقعة أثارت ضجة واسعة ومطالبات بإنزال أقسى العقوبات بحق المتورط بالجريمة . وفي تفاصيل الحادثة فقد أحال مركز شرطة السديناوية أحد مراكز … pic.twitter.com/mBlNf5xqsZ — وكالة حمورابي الاخبارية (@EFMs4vi5K7z2tE6) August 12, 2022

وأوضح المتهم أنه حاول إخفاء الجريمة التي ارتكبها، بينما قرر قاضي التحقيق توقيفه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مع الحادث المؤسف معبّرين عن غضبهم بسبب تدهور الأوضاع في البلاد لهذه الدرجة.

شاب يقتل شقيقه بسبب تغيير الرمز السري للـ"واي فاي" في ذي قار! جحيم جنوب العراق، أكثر جحيمًا من جحيم دانتي! — Layth (@iLaythi) August 11, 2022